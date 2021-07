Bauke Mollema revendique la victoire du Tour de France vintage avec un raid en solo

Bauke Mollema a terminé un raid en solo audacieux et vintage pour remporter sa deuxième victoire sur le Tour de France en 11 participations à la fin de la 14e étape, une course difficile de 183,7 km depuis Carcassonne samedi.

L’Autrichien Patrick Konrad a pris la deuxième place, tandis que le Colombien Sergio Higuita a terminé troisième, tous deux à une minute quatre secondes du rythme.

Le Slovène Tadej Pogacar a conservé le maillot jaune de leader du général au terme d’une chaude journée dans le sud-ouest de la France, sur des routes parsemées de montées courtes mais brutales.

« Je savais que j’avais de bonnes chances d’arriver au bout, j’ai pris mon rythme et quand j’ai vu que j’avais une minute au sommet de la dernière montée, j’ai su que c’était fait », a déclaré Mollema, qui s’est éloigné du groupe d’échappés sur une descente avec 42 kilomètres à parcourir.

« Il y a quelques jours, j’avais vérifié le parcours sur Google Maps, notamment les 60 derniers kilomètres. J’ai attendu le bon moment pour attaquer.

« Je sentais que j’avais de bonnes jambes dans l’échappée et ma confiance a augmenté », a ajouté Mollema, qui avait remporté sa première étape du Tour en 2017 de la même manière et compte six top 10 sur les grands tours.

Il s’agit de la quatrième victoire majeure du coureur Trek-Segafredo après avoir également remporté la classique « Monument » du Giro di Lombardia en 2019 et la Clasica San Sebastian en 2016.

Le joueur de 34 ans a déclaré avoir appris de ses erreurs lors du Giro d’Italia plus tôt cette année.

« J’ai fait quelques erreurs, au bout d’une semaine seulement j’étais trop pressé de partir dans une échappée et j’ai dépensé trop d’énergie, ça m’a tué pour le reste du Giro », a-t-il expliqué.

Un changement majeur est toutefois intervenu au classement général puisque le Français Guillaume Martin est passé de la neuvième à la deuxième place après avoir participé à l’échappée du jour.

Pogacar devance Martin de 4:04, avec le Colombien Rigoberto Uran à la troisième place, 5:18 derrière le champion en titre.

Le Canadien Michael Woods a arraché le maillot à pois pour le classement des montagnes malgré une chute après une bataille à deux dans les ascensions avec le hollandais Wout Poels.

« Je suis le premier Canadien à le porter et j’en suis fier », a déclaré Woods.

« Sur la chute, c’est de ma faute, je suis passé devant car c’était une descente dangereuse mais ma roue a glissé. »

La 15e étape de dimanche est un trek de montagne de 191,3 km à couper le souffle jusqu’à Andorre alors que la course atteint son point culminant à Port d’Envalira, à 2 408 mètres d’altitude.

