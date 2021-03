« Super excité d’annoncer enfin que je rejoins le casting de Batwoman», a écrit l’actrice de 26 ans.« Je suis sûr que vous pouvez imaginer à quel point cela signifie pour moi et à quel point cela a été incroyable de travailler sur la série jusqu’à présent. C’est une énorme responsabilité de se mettre dans la peau d’un personnage qui a déjà été établi et c’est un voyage dont j’ai hâte de faire partie et j’espère que vous le ferez aussi. Tout le monde m’a fait me sentir si bienvenu et c’est incroyable d’être de retour à la maison avec ma famille DC. «

