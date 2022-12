Battus par des catastrophes naturelles et obtenir le soutien pour se rétablir

L’une des solutions proposées était des panneaux solaires, qui combineraient énergie renouvelable et planification de la résilience, a déclaré Raimundo Espinoza, directeur exécutif de Conservación ConCiencia, une organisation à but non lucratif qui allie protection de l’environnement et développement économique.

Des panneaux solaires ont été installés à partir de 2018 dans la ville orientale de Naguabo pour soutenir une coopérative de pêche et ont depuis été installés dans quatre autres villages de pêcheurs côtiers. Un total de 200 000 $ pour des projets de récupération après l’ouragan et de solarisation a été accordé à Conservación ConCiencia par l’intermédiaire de la Fédération hispanique, une agence bénéficiaire du New York Times Neediest Cases Fund.

En janvier 2020, une autre catastrophe naturelle a frappé Porto Rico : un tremblement de terre majeur, qui a été suivi d’importantes secousses qui ont persisté pendant des mois et ont à nouveau fait des ravages sur le système électrique et plongé les communautés dans l’obscurité.

Environ deux mois après le premier tremblement de terre majeur, des panneaux solaires ont été installés dans la coopérative de pêche de M. Chacón Soto à Guánica. Quelque temps plus tard, M. Espinoza était en visite pour vérifier le fonctionnement des panneaux solaires lorsqu’un autre tremblement de terre a frappé. Les panneaux n’ont pas été endommagés et les congélateurs de la coopérative n’ont pas perdu de courant.