Vendredi, les forces de sécurité avaient tué plus de 320 personnes et arrêté ou inculpé plus de 2900 personnes, selon un groupe de suivi des arrestations et des meurtres. La plus jeune victime, 6 ans, a été tuée par balle mercredi alors qu’elle était assise sur les genoux de son père.

Depuis le coup d’État du 1er février au Myanmar, des millions de manifestants pro-démocratie se sont joints à des manifestations contre l’armée et ont participé à des grèves générales et à un mouvement de désobéissance civile qui ont pratiquement paralysé l’économie. Les forces de sécurité ont réagi avec une cruauté croissante, tirant sur des gens dans les rues et battant et arrêtant arbitrairement des gens.

Plus de deux semaines plus tard, M. Shwe Win est toujours à la recherche de son fils. Les autorités disent qu’elles n’ont aucune trace de son arrestation. «Je me sentais tellement désespéré, comme si j’avais tout perdu à ce moment-là», a déclaré M. Shwe Win. «Je ne sais toujours pas où est mon fils. Je ne veux pas qu’il meure entre leurs mains et je crains qu’ils ne le torturent.

