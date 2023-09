« Battue, obligée de manger dans une poubelle » : une aide ménagère accuse un major de l’armée et son épouse

Un officier de l’armée et sa femme ont été arrêtés dans l’Assam pour avoir prétendument torturé leur aide ménagère mineure et lui avoir infligé de graves blessures, notamment des dents cassées et des marques de brûlure sur son corps, ont indiqué des sources. Son rapport médical a révélé un nez fracturé et de profondes coupures sur la langue, ont indiqué des sources policières, ajoutant qu’elle était tenue sans vêtements la plupart du temps.

La jeune fille de 16 ans, qui présentait des traces de blessures sur tout le corps, aurait été torturée pendant six mois et affamée par le couple. Lorsqu’elle demandait de la nourriture, ils lui faisaient manger dans la poubelle, ont ajouté les sources.

La jeune fille a affirmé qu’elle avait été déshabillée et battue jusqu’au sang, l’ampleur de la torture étant telle qu’elle avait même été forcée de lécher son propre sang.

« Elle m’a gardé enfermé dans une pièce, m’a tiré les cheveux et m’a battu. Elle était en colère contre mon efficacité dans les tâches ménagères et m’a battu avec un belan (rouleau à pâtisserie). Elle me déshabillait. Elle me battait, et quand J’ai saigné, elle m’a forcé à lécher mon propre sang », a raconté la jeune fille avec horreur.

Le couple accusé a affirmé que la jeune fille avait été blessée en tombant des escaliers.

Un cas a été enregistré en vertu des lois strictes POCSO et SC/ST et d’autres sections pertinentes. Des accusations d’agression, de travail illégal et d’esclavage ont également été ajoutées, a déclaré Mayank Kumar, surintendant de la police, Dima Hasao.

« La jeune fille nous a informés qu’elle avait été soumise à la torture pendant plus de six mois », a précisé M. Kumar.

L’accusé, qui a le grade de major dans l’armée indienne, avait engagé la jeune fille pour faire du baby-sitting et l’avait emmenée à Palampur, dans l’Himachal Pradesh, où il est affecté. C’est ici que la jeune fille aurait subi des tortures pendant des mois.

À leur retour en Assam, elle a rendu visite à sa famille et a révélé ce qu’elle avait vécu. Une plainte prompte à la police a conduit à un FIR et à des arrestations.

La mère de la jeune fille a déclaré aux médias qu’elle pouvait à peine la reconnaître lorsqu’elle rentrait à la maison. « Elle n’avait que 16 ans mais avait l’air d’une femme âgée. Elle avait des dents cassées et des marques de brûlures sur le visage. Ses oreilles étaient mutilées et avait des difficultés à parler », a-t-elle expliqué.

Alors que le couple était emmené au poste de police, une femme a franchi le contrôle de sécurité et a giflé sa femme, a montré une vidéo.