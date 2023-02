Battu avec des pinces chaudes, a mangé de la nourriture à la poubelle : histoire de la torture de Teen Help

Une aide domestique de 13 ans a été sauvée de la maison de son employeur à Gurugram tard hier soir – où elle a subi d’horribles abus au cours des derniers mois, a indiqué la police.

La jeune fille, originaire du Jharkhand, a été retrouvée avec des blessures sur tout le corps, ont indiqué des responsables, ajoutant qu’elle avait été admise à l’hôpital pour y être soignée.

Les médecins procèdent également à son examen médical pour déterminer si elle a été agressée sexuellement, a-t-on appris.

La jeune fille aurait été battue avec des pinces et des bâtons chauds par le couple, ont indiqué des sources. L’enquête initiale suggère que le couple affamerait et tabasserait la fille en l’accusant de “ne pas fonctionner correctement” et de voler de la nourriture.

“Elle n’a pas reçu de nourriture pendant des jours. L’adolescente avait l’habitude de manger les restes de nourriture de la poubelle”, a déclaré un responsable.

La jeune fille a été secourue par la police suite à une plainte déposée par une ONG basée à Gurugram. L’ONG a contacté la police après qu’un fil Twitter sur l’état de la jeune fille par un militant soit devenu viral hier.

Les photographies partagées par l’activiste Deepika Narayan Bhardwaj montrent la jeune fille avec des ecchymoses et des brûlures sur le front, les lèvres, les joues et les bras.

Cette jeune fille de 14 ans a été brutalement battue par un couple instruit à Gurgaon. Aucune partie du corps qui ne soit pas torturée. Ils l’ont coupée, battue, brûlée avec de la chimta. Elle a dû manger de la nourriture à la poubelle. Elle a été sauvée après avoir lancé un SOS et approché @PreetiBDalal@cmohry @NCPCR_ pic.twitter.com/qiWYTOwnxe — Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) 7 février 2023

Elle a été embauchée par le couple l’année dernière par l’intermédiaire d’une agence de placement pour s’occuper de leur fille de trois mois.

Le couple a été arrêté et une affaire a été enregistrée en vertu de la loi sur la justice pour mineurs (soins et protection des enfants) et de la loi sur la protection des enfants contre les délits sexuels ou la loi POCSO, entre autres charges.

Les photographies de la jeune fille, qui sont désormais largement diffusées sur les réseaux sociaux, ont suscité de vives réactions. Des sources affirment que la femme arrêtée a été licenciée par l’organisation pour laquelle elle travaillait.