Battre les chances. Le nouveau propriétaire de Fitzgerald réussit après avoir surmonté les obstacles liés au COVID – Shaw Local

Lorsque Will Duncan a acheté la boîte de nuit de FitzGerald en 2019, il n’était pas au courant des circonstances tumultueuses dans lesquelles il serait accueilli – une pandémie qui forcerait la fermeture temporaire des divertissements en personne dans sa salle de musique nouvellement acquise.

Avant d’acheter FitzGerald’s, Duncan travaillait au centre-ville mais vivait dans la banlieue ouest. Impliqué dans la scène musicale locale, il rendait visite à la salle en rentrant du travail, tombant finalement amoureux de l’endroit.

Depuis l’âge de 19 ans, il a travaillé dans l’industrie de la musique live, de la restauration et des bars et savait qu’il voudrait éventuellement diriger le spectacle lui-même. Il y a cinq ans, il a appris que FitzGerald’s était à vendre et a décidé de transformer un rêve en réalité.

Il a trouvé la propriété elle-même spéciale et savait qu’il était temps de se lancer dans son aventure entrepreneuriale.

“Juste cette sensation de campus des trois bâtiments côte à côte avec le grand espace ouvert entre les deux – comme une cour – m’a juste fait tomber amoureux de la propriété et réaliser l’énorme potentiel”, a déclaré Duncan.

Il croyait qu’il pouvait apporter une nouvelle énergie et utiliser chaque centimètre carré de la propriété au maximum.

C’est sa confiance inébranlable dans le potentiel de FitzGerald qui l’a amené à franchir le pas et à investir ses économies dans le projet.

“J’ai décidé de jeter mes œufs dans le panier”, a déclaré Duncan.

Au départ, malgré les fermetures obligatoires imposées par le COVID-19, Duncan a déclaré qu’il n’était pas trop nerveux malgré les chances contre lui.

Il a passé environ 18 mois à discuter du transfert de propriété avec la famille FitzGerald pour assurer une transition harmonieuse. Miraculeusement, le club de Berwyn n’a pas fermé une seule nuit pendant la transition. L’accord étant conclu quelques jours seulement avant le déclenchement de la pandémie, il a déclaré que cela l’avait un peu pris au dépourvu.

Son instinct créatif s’est manifesté. En réponse à la fermeture imposée par le COVID-19, lui et son équipe ont créé un format de diffusion en direct appelé “chanson pour chanson”, qui a fait venir deux musiciens – chacun dans sa propre maison – et parfois à des centaines de kilomètres l’un de l’autre. .

“Nous avons pu présenter un écran partagé, où les musiciens pouvaient s’interviewer, se poser des questions, faire des chansons à tour de rôle, avoir des conversations sur les chansons qu’ils ont faites et faire des allers-retours”, a déclaré Duncan.

Une autre initiative pendant la pandémie, qui a été conçue par Jessica King, propriétaire/directrice du marketing chez FitzGerald’s, était une série de concerts de camionnettes. Un artiste se produisait à l’arrière du camion pendant qu’il était conduit dans le quartier aux personnes qui demandaient une visite du concert itinérant.

“C’était presque comme une mini fête de quartier”, a déclaré Duncan.

Duncan a acheté l’établissement à Bill FitzGerald, le fondateur du club, et a immédiatement été confronté à des circonstances imprévues, mais avec l’adaptabilité rapide de Duncan, cela a entraîné des changements durables pour le mieux.

FitzGerald s’est dit satisfait des changements qu’il a vus, ajoutant qu’il était impressionné par l’utilisation de la scène extérieure.

Malgré les défis auxquels Duncan a été confronté au début, FitzGerald s’est dit impressionné par l’initiative prise pour apporter des changements tout au long de la pandémie, même avec des incertitudes croissantes.

“Au cours de ces deux dernières années, ils ont agrandi la cour, qui était énorme pour eux, ainsi que la scène extérieure et l’ouverture du restaurant”, a déclaré FitzGerald. “C’était une chose difficile à faire, mais ils se sont dit : ‘Allons-y’.

FitzGerald pensait également que l’expansion de la barre latérale était un «mouvement audacieux».

Une chose qui est restée la même depuis la création de FitzGerald est le nom.

“Ils nous ont dit qu’ils allaient garder le nom”, a déclaré FitzGerald. “Nous en étions assez fiers et peut-être un peu surpris, mais pourquoi pas ?”

Se concentrant sur les aspects positifs, Duncan a déclaré que la pandémie n’était pas nécessairement une expérience négative pour son entreprise.

“Nous sommes devenus un peu une entreprise saisonnière dans le sens où l’expérience de concert en plein air que nous avons en quelque sorte créée en réponse aux atténuations du COVID en 2020 est vraiment restée bloquée”, a déclaré Duncan.

Le nouveau restaurant sur place – Babygold Barbecue – propose un menu impressionnant, des cocktails et autres boissons, mais est également connu pour son ambiance. Les clients peuvent écouter de la musique live gratuite six soirs par semaine sur la scène du patio extérieur.

Jusqu’à présent, cet été a apporté avec lui le retour du festival de musique américain acclamé par la critique, qui a attiré de grandes foules pendant le week-end de vacances du 4 juillet.

“Je dirais que cela a dépassé mes attentes”, a déclaré Duncan. “Il y avait beaucoup de demande et d’excitation refoulées et beaucoup d’enthousiasme pour le retour du festival après si longtemps.”

L’un des festivals de musique indépendants les plus anciens du pays, il a attiré un éventail de talents, dont Son Volt, Rebirth Brass Band, Alejandro Escovebo et les North Mississippi Allstars, pour n’en nommer que quelques-uns.

Cody Diekhoff, également connu sous le nom de “Chicago Farmer”, se produit au festival depuis plusieurs années et a déclaré avoir remarqué des changements dans l’endroit sous le nouveau propriétaire. Il pensait que le nouveau patio et la scène latérale étaient une belle touche en ajoutant qu’il y avait aussi une barre latérale complètement remodelée.

Avec le changement, il y avait aussi beaucoup de sentiments nostalgiques du passé.

“Chaque fois que j’y suis allé, même s’il a changé de mains, il y a encore pas mal de visages de la vieille école qui traînent”, a déclaré Diekhoff.

La première fois qu’il s’est produit chez FitzGerald, il a dit qu’il pensait que la barre latérale était petite, estimant que seulement 40 personnes environ pouvaient s’y installer confortablement. Maintenant, il a dit que c’était comme un tout autre lieu.

Gary Cleland, un mécène de longue date de FitzGerald qui y travaille maintenant, a déclaré qu’il était impressionné par tout l’espace de la propriété utilisé sous la propriété de Duncan. Il a également adoré Babygold Barbecue.

“Si vous commencez au restaurant seul, ils ont décidé d’ajouter un barbecue qui est excellent”, a déclaré Cleland.

Il a ajouté qu’il pense que le patio est maintenant utilisé de manière incroyable avec trois serveurs offrant des options pour la nourriture et deux barmans, ce qui a incité beaucoup à sortir et à profiter d’une belle journée en écoutant de la musique.

Cleland a également été impressionné par la rénovation de la barre latérale, en particulier par l’espace supplémentaire.

“C’est un espace de performance incroyable et un peu plus intime pour les musiciens en termes de performances”, a déclaré Cleland.

Un autre changement apporté par Duncan a été l’introduction d’un deuxième festival de musique, Berwyn Blues Festival, qui a débuté en septembre 2021. Le festival de cette année aura lieu du 23 au 25 septembre.

“Notre espoir est de vraiment développer ce que nous faisons déjà”, a déclaré Duncan.

Alors que les temps ont sans aucun doute été difficiles, la renaissance de la musique live – et des repas en personne – a contribué à catapulter l’établissement dans la discothèque animée qu’il était autrefois.