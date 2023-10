Battre le drapeau palestinien au Royaume-Uni « pourrait ne pas être légitime », déclare Suella Braverman

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Agitant un drapeau palestinien dans les rues britanniques « pourrait ne plus être légitime » si cela est considéré comme une démonstration de soutien à des actes de terrorisme, a déclaré la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman.

Le ministre a demandé aux policiers d’utiliser « toute la force de la loi » contre toute démonstration de soutien au Hamas ou toute tentative d’intimidation de la communauté juive du Royaume-Uni à la suite de l’attaque contre Israël.

Des centaines de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés devant l’ambassade israélienne à Kensington pour manifester le même soir, tirant des feux d’artifice, allumant des fusées éclairantes et scandant « Israël est un État terroriste » et « Palestine libre ».

Dans une lettre adressée aux chefs de la police, Mme Braverman a donné des exemples de protestations qui, selon elle, pourraient constituer des atteintes à l’ordre public – notamment celles ciblant les quartiers juifs, brandissant des symboles pro-palestiniens ou pro-Hamas et scandant des slogans qui pourraient être interprétés comme anti-islamiques. Israélien.

Faisant pression sur la police, Mme Braverman a déclaré qu’elle a encouragé tous les officiers en chef « à veiller à ce que toute manifestation susceptible d’exacerber les tensions communautaires au moyen de pancartes offensantes, de chants ou de comportements pouvant être interprétés comme de l’incitation ou du harcèlement, ait une forte présence policière ».

« Ce ne sont pas seulement les symboles et les chants explicitement pro-Hamas qui sont préoccupants », a déclaré Mme Braverman – qui s’est rendue lundi à Golders Green, une zone du nord de Londres avec une importante population juive, qui a vu un restaurant détruit et pro-palestinien. graffiti.

« J’encouragerais la police à se demander si des slogans tels que « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre » doivent être compris comme l’expression d’un désir violent de voir Israël effacé du monde, et si leur utilisation dans certains contextes peut équivaut à une infraction à l’ordre public à caractère racial aggravée au titre de l’article 5. »

Elle a ajouté : « J’encouragerais la police à accorder la même attention à la présence de symboles tels que les croix gammées lors des manifestations anti-israéliennes. Le contexte est crucial. Des comportements qui sont légitimes dans certaines circonstances, par exemple agiter un drapeau palestinien, peuvent ne pas l’être, par exemple lorsqu’ils visent à glorifier des actes de terrorisme.

« Il n’est pas non plus acceptable de traverser en voiture des quartiers juifs, ou de cibler des membres juifs du public, pour scander ou brandir de manière agressive des symboles pro-palestiniens. »

Des gens participent à une manifestation de la campagne de solidarité avec la Palestine près de l’ambassade d’Israël (Jordan Pettitt/PA) (Fil PA)

Cela survient après que Rishi Sunak s’est engagé à « demander des comptes aux gens » s’il s’avère qu’ils soutiennent le Hamas en Grande-Bretagne. Le Premier ministre a déclaré que la police avait reçu des « instructions claires » pour « réprimer tout comportement contraire à la loi ».

Trois personnes ont été arrêtées lundi soir lors des manifestations près de l’ambassade d’Israël à Kensington. À seulement quelques kilomètres à l’est, plus de 4 000 personnes ont participé à une veillée devant le numéro 10 organisée par le Conseil des députés des Juifs britanniques et le Conseil du leadership juif.

Le Hamas, le groupe palestinien à l’origine des frappes surprises contre Israël samedi, qui ont fait plus de 1 000 morts, est interdit en tant qu’organisation terroriste au Royaume-Uni.

Suella Braverman a rencontré des gens à Golders Green mardi (Fil PA)

Samedi, le Hamas a envoyé des combattants à travers la frontière israélienne et a tiré des milliers de roquettes lors d’une incursion sans précédent, qui a également pris pour cible un festival de musique.

Depuis les atrocités du week-end, Israël a coupé Gaza des livraisons de nourriture, de carburant, de médicaments et d’autres fournitures et a lancé des frappes aériennes de représailles sur la bande de 25 miles, qui abrite 2,3 millions de personnes. Au moins 1 600 personnes ont déjà été tuées des deux côtés, et peut-être des centaines d’autres.

Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a confirmé à LBC qu’un « nombre important » de ressortissants anglo-israéliens ont été pris dans le conflit en Israël et à Gaza.

Au moins deux Britanniques ont été tués dans l’attaque du Hamas, un autre serait mort et d’autres encore portés disparus. Nathanel Young, 20 ans, servait dans l’armée israélienne lorsqu’il a été tué lors de l’attaque du Hamas.

Bernard Cowan, qui a grandi autour de Glasgow, est également décédé. Jack Marlowe, 26 ans, qui a fréquenté la même école de Londres que M. Young, serait porté disparu, tandis que le photographe Dan Darlington serait mort.