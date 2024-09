Battre le bâtiment / OSPA Arquitetura e Urbanismo

© Gabriel Konrath

2028 m²



2021



Fabricants : Alucel, Concrèsul, Éliane, Escadron, Intérieur, LUMIÈRE D LED, Pormade, Pura Vie, Joint supérieur



Architecte principal :



Laura Zimmer



Description textuelle fournie par les architectes. Le complexe immobilier Beat, créé par la société immobilière Astir, est situé dans le quartier de Cidade Baixa, l’un des quartiers les plus traditionnels et les plus diversifiés de la ville de Porto Alegre. Ici, les commerces, les bars, les restaurants et les places animent les trottoirs, offrant d’innombrables possibilités de loisirs et de services aux résidents.

Le point de départ du projet est l’harmonisation du nouveau bâtiment avec l’environnement protégé par le patrimoine historique de la ville. Dans un souci d’établir une relation respectueuse sans sacrifier la modernité, le volume architectural s’aligne sur les façades existantes, tandis que le toit du projet est en gradins latéraux, intégrant harmonieusement la nouvelle construction dans le contexte.

Composé de studios et mettant l’accent sur une connexion directe avec les bâtiments voisins, en façade, une grille de plans verticaux primaires et horizontaux secondaires guide les marches latérales. Des panneaux vitrés en retrait forment les faces avant et arrière du bâtiment, favorisant un dialogue ouvert entre les espaces publics et privés.

Plan d’étage

Section

Les terrasses, fruit des ajustements volumétriques, sont dédiées aux espaces de copropriété. Ces terrasses se distinguent non seulement par leurs vues privilégiées mais aussi par le fait qu’elles couronnent le projet. Le plafond à double hauteur de la salle des événements facilite les connexions visuelles avec les espaces extérieurs, mettant en valeur cet espace.

L’utilisation du béton apparent, prédominant dans cette œuvre, a été choisie pour sa neutralité par rapport au contexte historique et son absence d’ornementation. Son caractère brutaliste sert de trait distinctif au projet, créant une identité distinctive pour le projet.