Battre l’Angleterre accélérerait le football aux États-Unis

AL-RAYYAN, Qatar – Le milieu de terrain de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Tyler Adams, a déclaré que battre l’Angleterre vendredi à la Coupe du monde “accélérerait” l’impact que son équipe peut avoir sur le sport aux États-Unis.

Les deux équipes s’affronteront lors du deuxième match pour les deux équipes du groupe B. L’Angleterre est en tête du groupe avec trois points après son martèlement 6-2 contre l’Iran, tandis que l’USMNT a été contraint de se contenter d’un match nul décevant contre le Pays de Galles.

Mais un résultat contre l’Angleterre mettra les Américains en bonne forme pour se qualifier pour les huitièmes de finale, et ne manquera pas de générer une augmentation de l’enthousiasme et de l’intérêt chez eux.

“Je pense que c’est évidemment une énorme opportunité d’accélérer l’impact que nous pouvons avoir”, a déclaré Adams. “Ce sont les jeux où [it’s a] haute pression, moment privilégié pour entrer sur le terrain contre certains de ces gars-là. Nous les respectons, probablement un respect mutuel entre les deux équipes, et quand vous obtenez un résultat dans un match comme celui-ci, les gens commencent à respecter un peu plus les Américains.”

Adams a également ajouté qu’il ne serait pas impressionné par l’occasion, étant donné qu’il joue déjà contre de nombreux joueurs anglais en Premier League.

“Je ne dirais pas qu’il y a beaucoup de choses qui m’intimident, à part les araignées”, a-t-il déclaré.

L’idée est que l’Angleterre devrait avoir plus de possession contre les États-Unis que le Pays de Galles.

Mais le manager Gregg Berhalter a insisté sur le fait que les Américains continueront d’essayer d’imposer leur style agressif aux Three Lions.

“Nous travaillons depuis trois ans et demi sur notre style de jeu et sur la manière dont nous voulons nous comporter sur le terrain”, a-t-il déclaré.

“Donc, ce ne sera pas différent contre l’Angleterre. Nous pensons qu’il y a des domaines que nous pouvons exploiter et nous allons vouloir leur faire du mal. Nous allons nous préparer. Nous savons que c’est une très bonne équipe.

“Nous savons qu’ils ont des menaces. Nous savons que nous devrons être prudents face à leurs menaces. Mais nous voulons jouer notre jeu.”

Berhalter a ajouté que l’USMNT devra être plus précis dans les moments de transition, un domaine où il n’a pas fait assez pour punir le Pays de Galles lundi.

“Il y avait des opportunités dont nous n’avons tout simplement pas profité”, a-t-il déclaré. “C’est quelque chose que nous avons identifié hier lors de la rencontre d’après-match, et nous devons faire mieux, en particulier ces moments où l’adversaire vous repousse un peu, ce qui peut arriver dans le match.

“Nous voulons avoir une posture haute, nous voulons être pressants, mais il va y avoir des moments où nous serons plus bas sur le terrain et nous devons pouvoir profiter de l’espace derrière la défense et nous n’avons pas fait cela efficacement contre le Pays de Galles.”

Il a été dit que les États-Unis envisageaient une “génération dorée” de joueurs étant donné que 10 des 11 partants contre le Pays de Galles jouent dans l’une des cinq meilleures ligues européennes.

Mais Berhalter a averti qu’un tel discours est prématuré.

“Nous n’avons rien accompli en tant que groupe sur la scène mondiale”, a-t-il déclaré. “Quand vous parlez, vous savez, l’Angleterre arrive quatrième [at the 2018 World Cup] puis arrive en deuxième [at the Euro 2020], il y a des choses tangibles que vous pouvez dire, “OK, ce groupe a réalisé quelque chose”, et nous n’en sommes tout simplement pas encore là. Nous devons utiliser cette Coupe du monde pour nous établir et ensuite, espérons-le, passer à la prochaine Coupe du monde et faire de même.

“Mais je pense que nous prenons un peu d’avance sur nous-mêmes en essayant d’appeler notre équipe ainsi, et cela reste à déterminer.”

Berhalter a ajouté que Sergino Dest et Weston McKennie, qui ont tous deux été remplacés contre le Pays de Galles et semblaient boitiller un peu, sont disponibles pour la sélection contre l’Angleterre.

“Ils vont bien tous les deux”, a-t-il déclaré.