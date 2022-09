Battleship Mountain, le dernier feu de forêt notable de la Colombie-Britannique, se tient maintenant – Kelowna Capital News

La Colombie-Britannique n’a plus de feux de forêt notables depuis dimanche (25 septembre) matin.

BC Wildfire Service indique que le dernier incendie majeur de la province à Battleship Mountain, près de Hudson’s Hope, est en cours.

L’incendie a été repéré pour la première fois le 30 août et s’est rapidement étendu à 31 755 hectares, forçant l’évacuation de centaines de propriétés au cours de la première quinzaine de septembre. Depuis le milieu du mois, cependant, BC Wildfire affirme que l’incendie a peu augmenté et que la combinaison d’un temps plus frais et du travail des équipages a réduit sa gravité.

BC Wildfire dit maintenant que le feu ne se propagera probablement pas au-delà des limites créées par les équipes. Cependant, les communautés voisines peuvent toujours s’attendre à de la fumée dans les semaines à venir, et le chemin de service forestier Johnson reste fermé à l’autoroute 29.

Le feu de forêt de Battleship Mountain (G72150) ~ 50 km à l’ouest de #HudsonsHope est maintenant classé comme détenu. Avec les ressources actuellement affectées, des mesures d’extinction suffisantes ont été prises et il est peu probable que le feu se propage au-delà des limites dans les conditions actuelles et prévues. pic.twitter.com/PiksaSBqgU – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 24 septembre 2022

Une tendance similaire à l’apaisement est observée dans toute la Colombie-Britannique, la majorité des feux de forêt restants étant considérés comme maîtrisés ou maîtrisés. Sur les 167 restants, seuls 26 sont hors de contrôle.

La plupart des incendies se trouvent dans la région des incendies du sud-est, avec 59 feux là-bas, 44 autres dans la région côtière et 27 autour de Prince George. Il reste encore 22 feux de forêt dans la région de Kamloops, dont 10 dans le nord-ouest et les cinq derniers dans la région de Cariboo.

On pense que près de 85 % des incendies de forêt actuels ont été causés par la foudre, contre 74 % de tous ceux déclenchés cette année jusqu’à présent. Les autres sont attribuées à des personnes ou sont inconnues.

Depuis le début de la saison des feux de forêt le 1er avril, les incendies de forêt ont brûlé 108 750 hectares de terrain dans la province. Cela représente environ un huitième de la superficie brûlée en 2021 et un tiers de la moyenne décennale de 320 377 hectares brûlés par saison des feux de forêt.

