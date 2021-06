Battlegrounds Mobile India se lance avec des changements, PUBG: New State prend de l’ampleur

La version indienne tant attendue du jeu populaire PUBG Mobile est enfin arrivée, apportant de nombreux changements afin de se conformer aux exigences du gouvernement indien. La mécanique de base et l’idée du jeu restent inchangées, mais plusieurs changements rendent l’expérience de jeu très différente de celle du jeu original.

Le plus important est la couleur du sang. Ce n’est plus rouge, c’est en fait vert par défaut et vous pouvez même le changer en une nuance différente de vert ou de jaune. De plus, les kills ne sont plus des kills. On les appelle « finitions ».

Un système de gestion de jeu, qui est essentiellement une collection de fenêtres contextuelles d’information, a également été introduit. Il vous rappelle constamment de limiter le temps passé devant l’écran, de garder une bonne posture et de rester en bonne santé en général. Ensuite, une invite audio au début de chaque jeu vous rappelle qu’il ne s’agit que d’un jeu au cas où vous commenceriez à brouiller les frontières entre la réalité et le jeu lui-même. Nous ne sommes pas sûrs que quelqu’un ait vécu cela, mais d’accord.

De plus, l’équipe a apporté des modifications au jeu actuel. Si vous voulez la meilleure connexion possible pendant un jeu et une expérience sans décalage, vous pouvez opter pour un serveur plus proche de vous et cela peut être fait via le menu des paramètres.

Malheureusement, nous avons des rapports selon lesquels tous les joueurs qui se sont inscrits en Inde ne peuvent pas télécharger le jeu. Certaines personnes ont déjà eu recours au chargement latéral de l’APK. On dirait que c’est un déploiement par étapes.

Pendant ce temps, le titre nouvellement annoncé du même studio, PUBG: New State, prend de l’ampleur. Environ 17 millions de personnes ont déjà signé pour la version bêta fermée. New State se déroule dans le futur, nous sommes en 2051 et il est censé apporter des graphismes super réalistes aux jeux mobiles ainsi que des mécanismes avancés. Le studio dit que c’est le véritable successeur de la version PC originale de PUBG.

Le nouveau jeu est censé être largement disponible jusqu’à la fin de cette année, mais aucun délai précis n’a encore été donné.

