Battlegrounds Mobile India (BGMI) est de retour sur le Google Play Store et sera jouable le 29 mai

Si vous n’êtes pas au courant, la populaire franchise PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG) a eu beaucoup de problèmes avec le gouvernement indien. La version originale du jeu a été interdite et retirée du Google Play Store et de l’App Store d’Apple il y a bien longtemps en raison de problèmes de sécurité et de raisons liées à la violence. Ces événements ont ensuite été suivis par la société Krafton qui a publié une version spécifique du jeu dans le pays, appelée Battlegrounds Mobile India (BGMI), qui a également été retirée des vitrines mobiles l’année dernière, encore une fois en raison de problèmes de sécurité.

Maintenant, le jeu est officiellement de retour, suite aux négociations en cours entre Krafton et le gouvernement indien. Le jeu est à nouveau sur le Google Play Store et les utilisateurs peuvent précharger le package de 800 Mo environ. Les serveurs de jeu réels devraient ouvrir le 29 mai, coïncidant avec la réinscription du jeu sur l'App Store d'Apple.













Liste Google Play Store BGMI

Selon la liste du Play Store, BGMI a également du nouveau contenu, y compris une nouvelle carte Nusa, un nouveau véhicule quad et des récompenses de tenue gratuites pour avoir terminé certains événements. Bien que cela ne soit pas confirmé, nous prévoyons que la nouvelle version du jeu comportera également une violence encore plus atténuée pour se conformer aux exigences gouvernementales. Dans les versions indiennes antérieures, le sang était coloré en vert ou en jaune au lieu de rouge, et les meurtres étaient renommés en « finitions », mais cela pourrait ne plus suffire. En outre, nous nous attendons à ce qu’une limite quotidienne de temps de jeu apparaisse, car c’était également une condition gouvernementale. Même si toutes les conditions officielles sont remplies, le ministre d’État (IT) Rajeev Chandrasekhar a déjà précisé qu’il s’agissait toujours d’une relance probatoire du jeu et d’une « approbation d’essai de trois mois ». continuant à dire :

Nous surveillerons de près les autres problèmes de préjudice des utilisateurs, de dépendance, etc., au cours des trois prochains mois avant qu’une décision finale ne soit prise,

En parlant de citations, le PDG de Krafton India, Sean Hyunil Sohn, a exprimé son enthousiasme à propos de la réédition de BGMI dans le pays et a déclaré :

Nous sommes ravis d’annoncer que BGMI est désormais disponible en préchargement. Nous travaillons constamment pour offrir à nos utilisateurs une expérience de jeu fluide et nous sommes ravis d’accueillir à nouveau tout le monde. Nous exprimons notre gratitude aux autorités et à nos utilisateurs pour leur soutien continu alors que nous visons à améliorer l’expérience de jeu pour notre communauté indienne.

