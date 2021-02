Electronic Arts (EA) a publié la cinquième version de son jeu de tir populaire, Battlefield V en 2018. Maintenant, la société a déclaré que Battlefield 6 est sur la bonne voie pour une révélation au printemps 2021 et a déclaré que la prochaine version du jeu en profiterait pleinement des consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X. Il a été précédemment rapporté qu’EA sortira le jeu cette dernière saison des fêtes, mais la société a réaffirmé récemment que le jeu sera révélé au printemps de cette année.

Lors d’un appel aux investisseurs avec des investisseurs, le PDG d’EA, Andrew Wilson, a déclaré que la société révélerait Battlefield 6 au printemps et offrirait l’expérience Battlefield déterminante aux joueurs de la saison des vacances 2021. Lors de l’appel aux résultats, Wilson a également taquiné plusieurs détails sur le jeu. Il a déclaré que Battlefield 6 «tire pleinement parti de la puissance des plates-formes de nouvelle génération pour donner vie à des batailles massives et immersives avec plus de joueurs que jamais».

«Avec des cartes d’une ampleur sans précédent, la prochaine vision de Battlefield prend toute la destruction, le libre arbitre des joueurs et les combats de véhicules et d’armes pour lesquels la franchise est connue et l’élève à un autre niveau. jalons internes », a ajouté Wilson.

Le dernier indice que le PDG d’EA a donné lors de l’appel aux résultats était que le prochain Battlefield marquera un retour à la guerre militaire totale. La déclaration du PDG d’EA est conforme à une déclaration précédente d’EA qui disait que DICE « se concentre sur l’avenir de Battlefield et qu’il sera disponible pour les joueurs en 2021 ».

Il a été signalé précédemment que les éléments clés de Battlefield 6 seraient inspirés de Battlefield 3 et que le nouveau jeu reviendrait tout simplement dans un cadre moderne.