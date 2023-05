Battle of TOWIE mumfluencers alors qu’une liste riche révèle comment des stars comme Ferne McCann et Billie Faiers tirent profit des émissions télévisées pour bébés

ILS sont devenus célèbres pour leurs romances en montagnes russes, leurs combats de chats explosifs et leurs vajazzles.

Mais fonder une famille a ouvert une toute nouvelle source de revenus pour nos stars préférées de Towie.

Amy Childs est la dernière ancienne star de TOWIE à organiser une émission parentale[/caption] Instagram

Le spectacle de Ferne après son voyage avec dimanche était le premier du groupe[/caption]

The Only Way is Essex favoris comme Ferne McCann et les sœurs Faiers ont profité de leur nouveau statut de parent – ​​et maintenant Amy Childs suit leur exemple.

Elle a mis en sac sa propre émission parentale ITV2, The Twin Life !, qui démarre ce soir.

Les stars changeant leur image de fêtarde en maman saine s’est avérée une décision avisée – mais qui gagne la bataille des mumfluencers Towie ?

Nous examinons ici leur pouvoir de gain sur les réseaux sociaux.

Ferne McCann – 7,8k £ par publication

La mannequin Ferne, 32 ans, a été couronnée Miss Essex et a fait partie du top 15 de Miss Angleterre avant de se lancer dans une carrière dans la télé-réalité.

Sur TOWIE, elle était réputée pour ses manières de faire la fête et sa romance intermittente avec Charlie Sims.

Ferne a commencé à sortir avec Arthur Collins en 2016 et est tombée enceinte de sa fille dimanche – mais ils se sont séparés avant qu’elle n’accouche, après que Collins a été arrêté puis emprisonné pour avoir jeté de l’acide sur les amateurs de boîtes de nuit.

Se trouvant une mère célibataire, Ferne a lancé sa série First Time Mum en 2017 – l’appelant une « bouée de sauvetage » dont elle était très « reconnaissante ».

L’émission ITVBe a été un énorme succès et en est à sa dixième saison.

Ferne – désormais fiancée à Lorri Haines – est actuellement enceinte de son deuxième enfant, dont elle prévoit de présenter la naissance dans la série.

L’année dernière, Ferne a fait la une des journaux pour les mauvaises raisons lorsqu’une série de notes vocales désobligeantes ont été divulguées – dans lesquelles elle a critiqué Sam Faiers, la traitant de « grosse c ** t ».

Elle a présenté des excuses publiques et a fait une apparition émouvante sur This Morning affirmant qu’ils avaient été envoyés des années auparavant pendant une «période difficile» et admettant que ce n’était pas sa «meilleure heure».

Malgré la controverse, grâce à ses 2,9 millions d’abonnés, Ferne peut commander jusqu’à 8,8 000 £ par publication selon Influencer Marketing Hub, ce qui la place en tête de notre liste des riches mumfluenceurs de Towie.

Billie Shepherd – 7,1k £ par poste

Billie publie souvent des photos de sa famille lors de somptueuses vacances à l’étranger[/caption]

Maman de trois enfants, Billie, 33 ans, gagne plus grâce à son Instagram que sa jeune sœur Sam.

Elle pourrait facturer jusqu’à 7 166 £ pour un article sponsorisé sur sa grille et a collaboré au fil des ans avec des marques comme In The Style, Rightmove et Disneyland Paris.

Billie partage régulièrement des clichés de sa vie de famille somptueuse, avec des vacances de luxe et des animaux de compagnie à gogo.

Elle fait également la promotion de ses propres marques sur la page, avec généralement une photo de l’un de ses trois enfants – Nelly, huit ans, Arthur, six ans et Margot, cinq mois.

Bien qu’elle ait gagné beaucoup d’argent grâce aux publications sponsorisées, en mai 2022, Billie a été désignée par l’Agence des normes de publicité comme l’une des nombreuses « influenceuses des médias sociaux non conformes », ce qui signifie qu’elle ne divulguait pas correctement lorsqu’une publication était une publicité payante.

Elle joue également dans sa propre série ITVBe – The Family Diaries – après la fin de son programme partagé avec Sam.

Sam Faiers – 6,7 k £ par message

Sam publie de nombreuses photos de sa progéniture grandissante sur Instagram[/caption]

L’émission de Sam avec sa sœur Billie est peut-être terminée, mais elle continue de faire des ravages sur Instagram.

L’ancienne star de TOWIE, 32 ans, peut commander environ 6 798 £ par publication sponsorisée sur sa page grâce à ses 2,5 millions d’abonnés.

Elle a profité du fait d’être la mère de son fils Paul Jr, sept ans, Rosie, cinq ans et Edward, un.

La star adopte une approche verrues et tout, partageant tout avec les fans – et avait même ses enfants présents lorsqu’elle a accouché.

Elle tient également ses abonnés au courant des vacances somptueuses et des achats de luxe de la famille, y compris un bain à remous Lay-Z Spa, qu’elle a partagé dans un message sponsorisé.

La star de télé-réalité fait également la promotion de ses propres marques sur sa page personnelle pour encourager les abonnés à les acheter et à les utiliser.

Lucy Mecklenburgh – 4,6k £ par poste

Lucy est l’une des rares mamans de TOWIE à ne pas avoir d’émission parentale sur ITVBe[/caption]

L’ancienne star de TOWIE Lucy, 31 ans, et son partenaire Ryan Thomas, 38 ans, ont ensemble un fils de trois ans, Roman, et Lilah, 10 mois.

Contrairement à beaucoup de ses anciens collègues, elle a choisi de ne pas avoir d’émission télévisée suite à ses aventures en tant que parent.

Mais elle a transformé sa page Instagram de clichés de bikini sexy en une ambiance axée sur la famille, et on dit qu’elle peut commander jusqu’à 4 662 £ par publication.

Elle est franche lorsqu’il s’agit de partager la vie de famille en ligne. Sa page couvre tout, des difficultés d’allaitement aux problèmes de santé de ses enfants.

Il y a aussi des clichés enviables de la famille lors de vacances exotiques, ainsi qu’une poignée de recettes saines et de repas rapides et faciles.

Ses messages sponsorisés réguliers sont avec la marque de cheveux Remington, mais elle s’est également associée à des marques amies des mamans comme Fairy et la société de matelas Emma.

Récemment, elle a commencé à travailler avec la marque de fitness féminine RWL.

Georgia Kousoulou – 4,1 £ par poste

Georgia utilise ses médias sociaux pour montrer aux fans comment elle trouve la parentalité[/caption]

Georgia, 31 ans, maman pour la première fois, partage son fils Brody, âgé de deux ans, avec un autre ancien de TOWIE, Tommy Mallet, 30 ans.

Le couple a décroché sa propre émission ITVBe First Steps, qui suit leur parcours dans la parentalité, et en est maintenant à sa quatrième série.

Georgia n’a pas hésité à aborder des problèmes personnels dans la série ou sur ses réseaux sociaux, choisissant de révéler qu’elle a subi une fausse couche dévastatrice lorsqu’elle est tombée enceinte après avoir eu Brody.

Ses 1,5 million d’abonnés sur Instagram permettent à Georgia de facturer jusqu’à 4 147 £ par publication sponsorisée, ce qui signifie qu’elle gagne un joli centime en dehors de son émission de télévision.

Les marques avec lesquelles elle a travaillé dans le passé incluent Maxi-Cosi, les magasins B&M et Pampers.

Amy Childs – 3,3k £ par publication

Amy a récemment accueilli des jumeaux dans sa progéniture[/caption]

Amy, 32 ans, est la dernière du groupe d’Essex à entrer dans le domaine de la téléréalité parentale.

L’ancienne star de TOWIE avait auparavant sa propre émission dérivée, It’s All About Amy, qui a duré un an.

Depuis qu’elle est devenue maman de sa fille Polly en 2017, elle a transformé ses pages de médias sociaux pour se concentrer davantage sur la famille.

Ses jumeaux nouveau-nés Billy River et Amelia Mae – qu’elle partage avec son petit ami Billy Delbosq – sont au centre de ses derniers clichés.

Le contenu sponsorisé est rare – bien qu’elle puisse commander jusqu’à 3 300 £ pour un message sponsorisé.

Les jumeaux sont le dernier ajout à sa famille car elle a déjà Polly, six ans, issue de sa relation avec Bradley Wright, et Ritchie, quatre ans, avec un père inconnu.

Amy a déjà travaillé avec Base Childrenswear, Cry Babies et Rainbow High, qui sont toutes des marques axées sur les mamans.