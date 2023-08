Battle of the Bands prend le contrôle du Fargo Skatepark à DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Les gens dans la foule du Fargo Skatepark à DeKalb ont tendu leurs smartphones, prêts à prendre des photos, alors que le son de la musique remplissait l’air lourd pendant qu’Invent Horizon montait sur scène.

Le groupe – l’un des 10 groupes du nord de l’Illinois – s’est réuni en formation, attirant une foule sur le devant de la scène pour une soirée remplie de rock organisée par Fargo Skateboarding et Pushing Together Not-for-Profit.

La foule entrant dans la performance d’Invent Horizon de l’une des trois chansons originales du dernier EP du groupe. Le quatuor était l’un des 10 groupes prenant part à une bataille des bandes vendredi à Fargo Skatepark à #DeKalb. pic.twitter.com/25j9cDBdFt – Megann Toi Reporter (@MegannHorstead) 1 août 2023

Visant à donner le ton tôt avec ses tons sombres et maussades caractéristiques, Invent Horizon.

« Les chansons que nous avons choisies, je veux dire, ce sont les chansons les plus proches de nous, très théâtrales d’une certaine manière », a déclaré Joey Sepulveda, chanteur principal d’Invent Horizon. « Nous aimons jouer ces chansons. »

La foule a semblé vibrer avec le groupe et sa musique originale – à tel point que les gens ont commencé à applaudir à la demande du leader du quatuor.

Sepulveda a déclaré qu’il pensait que la performance de son groupe s’était déroulée comme prévu.

« Tout le monde applaudissait et suivait l’ambiance », a déclaré Sepulveda. « Je pense que c’est le mouvement. Je pense que nous avons bien fait.

Joey Sepulveda, chanteur principal d’Ivent Horizon, se produit avec son groupe lors de la Fargo Skateboarding and Pushing Together Not-for-Profit Battle of the Bands le vendredi 28 juillet 2023, à Fargo Skateboarding à DeKalb. (Mark Busch – [email protected])

Alors que les groupes passaient du métal progressif au blues et à la pop, les organisateurs de l’événement ont déclaré qu’ils avaient quelque chose pour plaire à tous les goûts.

Stephanie Zoumaras, qui jouait en solo sous le nom de scène Spectra, a déclaré qu’elle avait un set comprenant trois chansons originales. Zoumaras a déclaré qu’elle s’inspirait de Lady Gaga, Gwen Stefani, Beyonce, Pink, My Chemical Romance, The Used, Bob Marley et Amy Winehouse.

« Je veux faire un set vraiment optimiste et positif juste avec cette chanson au milieu qui pourrait mettre un peu l’ambiance », a déclaré Zoumaras.

Zoumaras a dit qu’elle était heureuse d’avoir décidé de se produire dans la bataille des bandes.

L’événement a servi, en partie, de clôture à la collecte « Keepin’ It Fresh » pour les jeunes locaux, qui vise à collecter des produits d’hygiène non ouverts.

« Je suis tout au sujet de ces événements caritatifs / à but non lucratif, d’autant plus qu’ils soutiennent les jeunes et le Midwest », a déclaré Zoumaras. «Je pense que faire une campagne d’hygiène est formidable. Je pense qu’il y a beaucoup d’enfants qui ont besoin de ce genre de fournitures, qu’ils ne peuvent pas se permettre, surtout avec l’inflation actuelle. Je pense que c’est une excellente chose qu’ils font. J’adore l’idée que ce soit dans un skatepark où il y a une certaine ambiance de gens qui s’y trouvent. C’est juste une sorte de communauté qui peut se rassembler et amasser des fonds pour une bonne cause.

La foule applaudit l’un des groupes lors de la bataille des groupes à but non lucratif Fargo Skateboarding and Pushing Together le vendredi 28 juillet 2023, à Fargo Skateboarding à DeKalb. (Mark Busch – [email protected])

Daniel Kolakowski, chanteur et guitariste des Electric Hearts, a déclaré qu’il était ravi de faire partie de la bataille des groupes. Il a dit que lui et son groupe s’inspiraient musicalement de groupes comme Metallica, Guns N’ Roses et Scorpions.

« Nous aimons faire du rock and roll à haute énergie – quelque chose qui gonfle les gens », a déclaré Kolakowski. « Nous voulons que les gens passent un bon moment. Nous voulons que les gens s’amusent autant que nous voulons nous amuser. Nous essayons de donner cette énergie à la foule.

Kolakowski a déclaré qu’il avait généralement un bon sens lorsque la foule ressentait la musique du groupe.

« Nous nous nourrissons des foules qui ressentent les vibrations », a déclaré Kolakowski. « Nous mettons également la foule dans une bonne ambiance. »

Jared Kingery, chanteur des Scared Crows, a déclaré qu’il était facile de déterminer comment lui et ses camarades ont trouvé l’inspiration pour leur son.

« Nous sommes tous des musiciens passionnés », a déclaré Kingery. «Nous aimons la musique forte et en colère. Nous sommes tous des mosh kids. Nous aimons entrer dans la fosse. Donc, nous avons créé ce groupe comme un moyen d’apporter de l’énergie sur scène et de voir un tas de gens moshing. Nous avons fait bouger un groupe de personnes.

Kingery a déclaré qu’il était confiant quant aux chances que lui et son groupe ne rentrent pas chez eux les mains vides.

« Nous étions gentils et énergiques », a-t-il déclaré. « Nous étions en train de déménager. Nous avons fait bouger la foule. J’ai un peu la gueule de pot quand il s’agit des chansons. Du coup, j’ai pu capter tout ça. Je n’étais pas sûr s’ils nous accorderaient des points ou quoi que ce soit. Donc, oui, je pense que nous avons eu une assez bonne chance.

Ric Harris, chanteur et guitariste de Ric and The Heat Merchants, a déclaré que lui et ses camarades étaient ravis de présenter un spectacle au public.

« Nous laissons simplement ce que fait la musique influencer essentiellement tout ce que nous faisons sur scène », a déclaré Harris.

Harris a déclaré que lui et son groupe étaient confiants quant à leurs chances de participer à la bataille des groupes.

« C’est juste une question de si vous le faites assez longtemps, vous réalisez ce qu’implique la performance », a déclaré Harris. « Tout cela fait partie de l’entreprise. »

Tous les groupes n’ont pas eu la chance de voir leur performance se dérouler comme prévu sans quelques ratés en cours de route.

Kingery a déclaré que son guitariste n’avait pas apporté un ampli assez puissant à l’événement.

« Nous n’avons joué que dans des bars plus petits, nous apportons donc de minuscules amplis », a déclaré Kingery. «Ils travaillent toujours. Dans ce cas particulier, notre guitariste… l’ampli ne fonctionnait tout simplement pas. Ce n’était pas assez fort étonnamment. Nous pensions qu’avec toute la réverbération, cela remplirait la pièce.

Dans ses remarques à la foule, Tudor Storica, chanteur principal de Of Books and Blues, a déclaré qu’il devait faire un ajustement mineur à sa tenue de scène.

« Je porte habituellement un chapeau, mais je ne sais pas si quelqu’un d’autre l’a reconnu », a déclaré Storica. « Mais il fait beaucoup trop chaud. »

Bien qu’il s’agisse de son année inaugurale, les organisateurs de la Battle of the Bands se disent heureux d’avoir organisé l’événement car il s’intègre bien à tout ce que représente la culture du skate.

Geoff Livengood, membre du conseil d’administration de Pushing Together NFP, a déclaré qu’il considérait l’événement comme un succès.

« J’ai l’impression que tous nos objectifs ont été atteints avec cet événement », a déclaré Livengood. «Nous avons pu promouvoir de nombreux grands groupes régionaux et locaux et, espérons-le, connecter bon nombre d’entre eux à notre communauté musicale locale. Nous avons également pu monter un spectacle de qualité avec peu ou pas d’expérience en moins de six mois. Mais le plus important, c’est que cet événement est un grand succès et avec l’aide de près de 30 généreux commanditaires, nous sommes en mesure de soutenir davantage les enfants de notre communauté avec le cadeau du patinage.

Les Scared Crows ont remporté 500 $ pour avoir remporté les grands honneurs de la Battle of the Bands.

Les organisateurs de l’événement ont déclaré que tous les autres participants au concours avaient également reçu au moins 50 $ en cartes-cadeaux.