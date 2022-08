Battez-vous ! La ligue d’automne de Park District commence bientôt – Shaw Local

Que vous soyez un ancien joueur de collège ou de lycée cherchant à continuer le sport, un guerrier du week-end qui aime faire partie d’une compétition d’équipe ou un groupe de collègues, de voisins ou d’amis qui veulent établir des relations et se défouler, le Les ligues masculines et mixtes d’automne du district de St. Charles Park pour les 18 ans et plus sont un excellent moyen de profiter du jeu.

Les ligues offrent une combinaison d’activités récréatives et physiques pour rendre l’exercice agréable. En tant que sport actif à faible risque de blessure, le softball offre une expérience de conditionnement physique total pour soulager le stress et la tension d’une longue journée de travail et de responsabilités d’adulte.

Que vous soyez là juste pour le plaisir ou pour une petite compétition, faire partie d’une équipe favorise l’esprit sportif, améliore votre bien-être mental et crée des amitiés pour la vie.

“Les équipes sont créées par des entreprises locales, un groupe d’amis ou même quelques étrangers passionnés par le sport”, a déclaré Megan Hatheway, superviseure sportive.

Selon les professionnels des ressources humaines, réunir un groupe de collègues pour un après-midi ou une soirée de softball est un excellent moyen de remonter le moral, de promouvoir la santé et le bien-être et même d’augmenter la productivité au travail.

Que se passe-t-il si vous ne faites pas partie d’une équipe établie ? Que se passe-t-il si vous venez d’emménager dans la région ou si vous revenez de l’université, par exemple, et que vous voulez toujours jouer au softball ?

“Si vous êtes une personne à la recherche d’une équipe, faites-le nous savoir”, a déclaré Hatheway. « Nous allons essayer de vous trouver une place.

Les matchs sanctionnés par One Nation commencent en septembre et se déroulent jusqu’en octobre du lundi au jeudi au complexe sportif East Side ou au terrain Gaffney dans le parc Pottawatomie. Les équipes peuvent inscrire jusqu’à 20 joueurs et les capitaines d’équipe peuvent ajouter des joueurs à tout moment. Les tournois d’après-saison avec des récompenses pour les meilleures équipes ajoutent à l’excitation de la compétition.

Pour plus d’informations sur les ligues de softball Park District, appelez Hatheway au 630-513-4336.