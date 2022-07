Battez votre blues du lundi avec cette course de table incroyable et inédite

Si l’aventure et le désir de battre les cotes sont votre passion, vous allez certainement adorer cette course unique. Une bobine Instagram dans laquelle les gens participent à une course en utilisant des tables devient virale. Une caractéristique intéressante de cette course est que les personnes se couchent sur le sol pour faciliter le mouvement de la table et du concurrent dessus.

La bobine commence avec deux joueurs prêts pour la course avec leurs tables. Certains joueurs des deux équipes sont également allongés sous les tables. Ils ne ménagent aucun effort pour garantir que les joueurs sur les tables voyagent sans effort. Finalement, l’une d’entre elles a remporté la course alors que ses coéquipières l’acclamaient.

Une autre partie intéressante de cette bobine est la musique de fond avec laquelle elle est complétée. Il donne une ambiance hilarante à cette bobine.

Le public est tombé amoureux de la course. Ils ont admiré l’idée jamais essayée derrière cette bobine. Un utilisateur a plaisanté en disant qu’il se sentait triste pour la colonne vertébrale de tout le monde. Les gens étaient d’accord avec cet utilisateur. Selon eux, c’était vraiment courageux de la part du participant.

Malgré le fait que leur colonne vertébrale leur faisait le plus mal après avoir bravé la pression massive des tables, ils ont gardé leur enthousiasme intact. Un autre a applaudi l’effort d’équipe. Un utilisateur a déploré que son école n’ait jamais fait de choses intéressantes comme cette course ici. D’autres ont écrit que c’était l’une des idées les plus créatives et les plus cool vues à ce jour. Un utilisateur a écrit de manière hilarante que c’est ainsi que tous les conflits de gangs devraient être traités.

Cette bobine Instagram a recueilli plus de 8 lakh likes. Il a été partagé le 25 juin.

