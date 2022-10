Battez les doyens du Sauk Valley Community College lors de Freedom 5K le 12 novembre – Shaw Local

DIXON – Le Sauk Valley Community College accueillera le Freedom 5K à 10 h le samedi 12 novembre sur le campus du SVCC.

Les marcheurs sont encouragés, mais les poussettes et les animaux non d’assistance sont interdits. Les participants qui s’inscrivent avant le mardi 25 octobre peuvent recevoir un maillot Freedom 5K gratuit. Cette année mettra également en vedette la nouvelle course Beat the Deans. Les participants peuvent affronter quatre des doyens du collège pendant le 5K. Pour chaque course terminée devant un doyen, 1 $ sera remis.

Les frais d’inscription sont de 25 $. Pour vous inscrire, visitez SVCCFreedom5K.itsyourrace.com.

Les profits serviront à soutenir l’organisation des étudiants vétérans du SVCC, les étudiants vétérans du SVCC dans le besoin et la Warrior Dog Foundation.

Pour plus d’informations, appelez le 815-835-6315 ou envoyez un courriel à eric.p.valdez@svcc.edu.