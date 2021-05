Battez le choc des chasseurs alors que le concurrent affronte TOUS LES CINQ Chasers – et gagne le jackpot de 100000 £

Le concurrent de BEAT THE Chasers, Nigel Painter, a remporté 100 000 £ et a battu les cinq chasseurs dans une finale acharnée du jeu télévisé ITV.

Il y a eu un choc ce soir alors que l’espoir de Poole a remporté beaucoup d’argent avec quelques secondes à perdre.

8 Nigel Painter de Poole remporte un jackpot de 100000 £ lors de l’épisode de vendredi soir

8 Nigel bat les cinq poursuivants

Nigel a révélé qu’il espérait gagner suffisamment d’argent pour emmener sa femme Christina en croisière.

Il a bravement affronté les cinq chasseurs pour un maximum de prix, avec 52 secondes sur leur horloge et 60 sur la sienne.

Dans une bataille tendue, Nigel a gagné avec cinq secondes à faire, remportant le jackpot de 100 000 £.

Les poursuivants ont perdu un temps précieux lorsque deux chasseurs, Jenny Ryan et Shaun Wallace, ont sonné et la mauvaise personne a répondu.

8 Nigel prend les devants alors que le mauvais chasseur répond à une question

8 Nigel a gagné avec seulement cinq secondes à jouer

Shaun a accidentellement répondu en même temps que Jenny, alors que c’était censé être Jenny qui répondait.

Cette perte de temps leur a coûté, aggravée par la confusion du film Escape to Victory.

Anne Hegerty a fait référence au blip alors qu’elle riait de la défaite, disant à Nigel: « Vous avez échappé à la victoire. »

Dans une interview exclusive, Nigel a raconté au Sun tout son expérience dans l’émission – et comment il dépensera ses gains enviables.

8 Nigel remporte le montant le plus élevé possible

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait postulé pour le programme, Nigel a admis: «J’apprécie le spectacle et j’ai fait quelques quiz dans le passé – y compris The Weakest Link with Anne Robinson.

«Je me suis approché de la finale mais il y a eu un peu de vote tactique de la part de mes collègues joueurs. Je m’en suis remis… juste.

« Même les enfants ont dit que je devrais continuer sur Beat The Chasers – ils ne savaient pas que j’avais déjà postulé. Je l’ai gardé secret. »

Il a ajouté: «Je savais que je voulais jouer à 5 Chasers si l’offre de temps était la bonne.

8 Les poursuivants félicitent Nigel pour sa grande victoire

8 La Bête applaudit pour Nigel

«J’aime Mark. Et j’aime Anne. Darragh était une entité inconnue. Mais le fait est qu’ils ont tous leurs forces, mais leurs faiblesses ne sont pas des faiblesses.

«J’ai juste essayé de déterminer combien de questions je pouvais me permettre de me tromper dans l’avantage de temps, et j’ai pensé que j’avais une bonne chance à ce moment-là.

Parlant de la finale serrée, Nigel a poursuivi: «J’ai regardé un endroit à environ 6 pieds devant moi tout au long.

«Ce fut un tel choc lorsque la bande magnétique est tombée. Je suis un peu déçu car dans l’excitation j’ai oublié d’en ramasser en souvenir!

8 L’animateur Bradley Walsh a déclaré que Nigel pouvait enfin partir en croisière avec sa femme

Discutant de sa grande victoire, Nigel a révélé: «Cela n’a pas encore coulé. Je n’en ai parlé à personne d’autre qu’à ma femme.

«J’aimerais vraiment partir en croisière. Ma femme en vient à l’idée. Elle n’est pas une grande fan de bateaux

« Nous ne l’avons dit à personne, alors quand ils regarderont l’épisode, ce sera un grand choc de me voir là-bas et de voir que je gagne! »

Beat the Chasers est disponible en streaming sur ITV Hub.