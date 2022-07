Battes de l’Association olympique indienne pour l’inclusion du tir et de la lutte aux Jeux du Commonwealth de Victoria 2026

Le président par intérim de l’Association olympique indienne Anil Khanna et le trésorier Anandeshwar Panday ont demandé à Dame Louise Martin, chef de la Fédération des Jeux du Commonwealth, d’inclure la lutte et le tir dans le programme sportif final du CWG Victoria 2026.

Les deux ont partagé leur point de vue lors de l’assemblée générale annuelle du CGF, ici mardi.

Khanna et Panday ont fait savoir au président de la CGF que l’AIO est disposée à faire une présentation au comité d’organisation des Jeux du Commonwealth de Victoria 2026 pour souligner comment l’inclusion de la lutte et du tir augmentera la stature de l’événement et renforcera les idéaux incarnés. par les deux sports.

En outre, l’AIO travaille avec la National Rifles Association of India (NRAI) et la Wrestling Federation of India (WFI) pour s’assurer qu’elles engagent des discussions actives avec les fédérations internationales des deux sports en question afin d’établir une feuille de route. pour l’inclusion du tir et de la lutte dans le programme final des Jeux du Commonwealth de Victoria 2026.



Khanna et Panday ont également demandé que les membres de l’AIO soient autorisés à participer en plus grand nombre aux comités du CGF.

