Batteries Plus ouvre un nouvel emplacement à Algonquin – Shaw Local

Batteries Plus ouvre son tout nouveau magasin détenu et exploité localement à Algonquin au 1497 S. Randall Road, répondant aux besoins des résidents en matière de batteries automobiles, de téléphones portables, de porte-clés, d’ordinateurs portables et de tablettes.

Le nouvel emplacement appartient et est exploité par les résidents locaux Daniel et Robbie Markwalder. Batteries Plus inspectera les appareils, y compris la réparation de téléphones pour les écrans cassés et fissurés, et proposera une gamme de produits tels que des batteries automobiles pour VTT, motoneiges, motos, voitures et voiturettes de golf, ainsi que des batteries de téléphone, des accessoires de téléphone, des piles SLA, des piles alcalines. et générateurs.

Pour en savoir plus sur la nouvelle succursale Algonquin, visitez batteriesplus.com/store-locator/il/algonquin/batteries-plus-1028 ou appelez le 847-802-8858.