Batteries de véhicules électriques fabriquées aux États-Unis et urgence californienne liée à la variole du singe

Les nouvelles: Les démocrates du Sénat américain ont publié la semaine dernière un projet de loi qui pourrait réduire considérablement les émissions de carbone du pays. L’un des éléments clés du projet de loi est une extension des crédits d’impôt pour les véhicules électriques, qui sont conçus pour favoriser l’adoption des véhicules électriques en accordant aux acheteurs un crédit de 7 500 $ pour l’achat d’un nouveau véhicule électrique éligible, ou de 4 000 $ pour les voitures d’occasion.

L’accroc ? Pour qu’un nouveau véhicule soit admissible au crédit d’impôt, sa batterie et les principaux minéraux utilisés doivent provenir principalement des États-Unis ou de pays avec lesquels il a conclu des accords de libre-échange.

Pourquoi est-ce important: Actuellement, la plupart des cellules lithium-ion pour batteries de véhicules électriques sont fabriquées en Chine. Les États-Unis ne fabriquent qu’environ 7% de l’approvisionnement mondial. La législation est une tentative d’inciter les entreprises à renforcer leurs capacités d’exploitation minière et de fabrication de batteries aux États-Unis. Alors que les restrictions pourraient aider à construire une chaîne d’approvisionnement sécurisée pour les batteries aux États-Unis à long terme, certains experts ne savent pas avec quelle rapidité les entreprises américaines seront en mesure de réagir.

La plus grande image : Les crédits d’impôt ambitieux pour les véhicules électriques pourraient jouer un rôle dans le développement de la fabrication nationale de batteries et encourager de nouvelles chaînes d’approvisionnement aux États-Unis, et constituent une tentative évidente de ralentir la domination chinoise des batteries. Mais la question de savoir si ces changements viendront assez rapidement pour suivre l’essor des ventes de véhicules électriques reste une question ouverte. Lire l’histoire complète.

—Casey Crownhart

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 La Californie a déclaré l’état d’urgence suite à son épidémie de monkeypox

Il compte plus de 800 cas confirmés et est le deuxième État en trois jours à annoncer des mesures d’urgence. (CNN)

+ Les États-Unis ont autorisé l’expiration de millions de vaccins qui pourraient protéger contre la variole du singe. (NYT $)

+ L’Inde a enregistré son premier décès dû au monkeypox. (Bbc)

2 Les émissions de carbone d’Amazon ont augmenté de 18 % l’an dernier

Malgré ses tentatives de se présenter comme un champion vert. (Le bord)

+ Il y a à peine deux ans, il a créé un fonds pour le climat de 2 milliards de dollars. (examen de la technologie MIT)

3 Ce ​​que les amitiés sur Facebook peuvent nous apprendre sur la réduction de la pauvreté

Les enfants pauvres avec des amis plus riches sont beaucoup plus susceptibles de gagner plus à l’âge adulte. (NYT $)

4 Black Mirror n’a pas aidé le cas des interfaces cerveau-ordinateur

Alors que la technologie pourrait aider des millions de personnes, de nombreuses personnes sont encore naturellement méfiantes. (Filaire $)

+ Pourquoi les expressions faciales sont les nouvelles manettes Xbox. (WP $)

+ Les implants cérébraux pourraient être la prochaine souris d’ordinateur. (examen de la technologie MIT)

5 Comment Roblox réagit au toilettage

Des documents divulgués détaillent la réponse de la plate-forme de jeu populaire aux principaux défis de modération. (Carte mère)

6 Les écoles ne protègent pas les données sensibles des enfants

Les piratages et les violations pourraient sérieusement affecter leurs perspectives d’avenir et leur emploi. (NYT $)

7 Un groupe arabe haineux anti-LGBTQ+ prospère sur Twitter

Après avoir été viré de Facebook début juillet. (Reste du monde)

+ Les comptes Twitter anti-vaxx colportent des informations erronées sur la crise alimentaire. (Le gardien)

+ La société interroge les associés d’Elon Musk sur son accord pour l’acquérir. (WP $)

8 Les voitures électriques sont trop silencieuses 🚙

Mais s’installer sur un son qui ne nous distraira pas tous est étonnamment difficile. (New yorkais $)

+ Leur adoption signifie que les stations-service sont sur le point de pivoter vers… autre chose. (Protocole)

9 Comment les daters se sont retrouvés dans une relation à long terme avec Tinder 📱

Après une décennie sur l’application, certains utilisateurs estiment qu’un partenariat engagé est plus éloigné que jamais. (La Coupe)

10 Nous voulons toujours bien paraître sur BeReal

L’application veut que nous soyons authentiques, mais ne nie pas cette envie. (L’Atlantique $)

+ Le recyclage de votre algorithme de médias sociaux est une entreprise exténuante. (L’information $)

Citation du jour

“Vous courez déjà après votre queue si vous allez attendre qu’un cas se présente.”

—Le Dr Yvonne Maldonado, professeur à la Stanford School of Medicine, raconte sombre que parce que les agences de santé publique américaines ne testent généralement pas les eaux usées pour la polio, le virus s’était probablement propagé avant qu’un homme du comté de Rockland ne consulte un médecin en juin.