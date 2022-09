Batterie Freyr, Stitch Fix, General Mills, Trupanion et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux mercredi à midi.

Freyr Battery – Les actions du fabricant de batteries pour véhicules électriques ont bondi de 17,1% après que Morgan Stanley a déclaré que l’objectif de prix de la société était le double de ce qu’il est actuellement. L’estimation haussière du prix était trois fois supérieure à son prix actuel.

Stitch Fix — Stitch Fix a augmenté de 2,8 %, même après que la société ait publié des chiffres trimestriels pessimistes. La société de stylisme en ligne a perdu 89 cents par action au cours du trimestre précédent sur un chiffre d’affaires net en baisse de 16 % par rapport au même trimestre il y a un an.

General Mills – Les actions du producteur alimentaire ont bondi de 5,7% après que la société a enregistré un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. General Mills a également relevé ses prévisions de ventes pour l’ensemble de l’année dans un contexte de prix plus élevés et d’une forte demande de céréales, de collations et d’aliments pour animaux de compagnie.

Trupanion – L’action a progressé de 2,3 % après que Jefferies a lancé la couverture de Trupanion avec une cote d’achat, affirmant que la compagnie d’assurance pour animaux de compagnie est bien positionnée pour plus de gains à venir sur la tendance de la santé des animaux de compagnie.

Chemours – Les actions de Chemours ont chuté de 8,4% après que la société de produits chimiques a abaissé ses prévisions pour l’année entière. La société voit désormais un EBITDA ajusté compris entre 1,4 milliard de dollars et 1,45 milliard de dollars, en dessous des prévisions antérieures de 1,475 milliard de dollars et 1,575 milliard de dollars.

Sotera Health – Les actions de Sotera Health ont chuté de 10,7% après que JPMorgan a rétrogradé la société à une sous-pondération à cause d’un surpoids, citant les risques de plus de 700 essais en cours.

Aurora Cannabis – Les actions du producteur de cannabis ont chuté de 7,1 % après que la société a annoncé un trimestre à l’équilibre, sur une base ajustée. Les analystes avaient prédit une perte trimestrielle. Le chiffre d’affaires global d’Aurora est légèrement inférieur aux attentes.

Beyond Meat – Les actions de Beyond Meat ont diminué de 0,8% après que la société a annoncé qu’elle avait suspendu le directeur de l’exploitation Doug Ramsey après son arrestation samedi pour menaces terroristes et voies de fait au troisième degré après un incident lors d’un match de football universitaire. La société a annoncé mardi que Jonathan Nelson, vice-président directeur des opérations de fabrication, superviserait les activités opérationnelles de Beyond par intérim.

Coty – Le titre a augmenté de 3,2% après la société de beauté a dit il a pour stratégie de doubler les ventes de produits de soin de la peau d’ici l’exercice 2025. L’annonce est intervenue avant l’événement des investisseurs de Coty mercredi matin.

Arista Networks – Les actions du fournisseur de services cloud ont chuté de 0,2% après que Barclays a mis à niveau le stock à acheter, affirmant qu’Arista peut maintenir la croissance de ses revenus au cours des prochaines années.

Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, L3Harris – Les actions de défense ont augmenté mercredi après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation militaire partielle pour la guerre en Ukraine, signalant que le conflit se poursuivra dans les mois à venir. Les actions de Lockheed Martin ont chuté de 0,1 %, Raytheon de 1 %, Northrop Grumman de 0,2 % et L3Harris de 0,1 %.

PayPal – Le titre a chuté de 0,5 % après que Bank of America a ajouté PayPal à sa liste US1 des meilleures idées. La société a sorti Visa, bien que cette action reste cotée à l’achat.

– Alex Harring, Yun Li, Tanaya Macheel, Jesse Pound et Carmen Reinicke de CNBC ont contribué au reportage