Il y a quelques jours, les détails des écouteurs véritablement sans fil Samsung Galaxy Buds Pro ont été divulgués sur la propre application Galaxy Wearable de Samsung, faisant allusion aux écouteurs TWS haut de gamme dotés de fonctionnalités avancées telles que la suppression active du bruit et une copie de la fonction Spatial Audio d’Apple. Maintenant, les Galaxy Buds Pro ont encore une fois fui. Cette fois, cependant, nous obtenons encore plus d’informations que la dernière fuite, car une image divulguée a laissé entendre les détails clés des écouteurs TWS, y compris le prix, la durée de vie de la batterie et plus de spécifications du Galaxy Buds Pro.

La dernière fuite provient d’un pronostiqueur qui s’appelle Walking Cat sur Twitter. L’une des plus grandes révélations de la dernière fuite est le prix de 199 $ pour le Galaxy Buds Pro. Selon une image d’ensemble partagée par WalkingCat sur Twitter, le Samsung Galaxy Buds Pro coûtera 199 $ (environ 14600 Rs), un prix de 30 $ (environ 2200 Rs) plus élevé que le Galaxy Buds Live en forme de haricot. En outre, la diapositive révèle que les Galaxy Buds Pro seront livrés avec un haut-parleur à 2 voies comme le Galaxy Buds Plus, ainsi qu’une suppression active du bruit plus puissante que Samsung pourrait appeler « suppression intelligente du bruit ». La fonction ANC du Samsung Galaxy Buds Pro offrira aux utilisateurs la possibilité de contrôler l’expérience. Les écouteurs seraient également livrés avec un mode de conversation, un son ambiant et ET avec contrôle de niveau.

Conformément au dernier rapport, le Samsung Galaxy Buds Pro comportera également un son spatial et sera également livré avec une résistance à l’eau IPX7. Les images partagées par WalkingCat font également allusion à un nouveau widget Galaxy Buds pour les appareils Samsung.

En ce qui concerne la batterie, le Samsung Galaxy Buds Pro aura 8 heures de temps de jeu et 4,5 heures de temps de conversation. Avec l’étui, les Galaxy Buds Pro offriraient 15 heures supplémentaires de temps de conversation. Samsung devrait dévoiler le Galaxy Buds Pro aux côtés de la série phare du Samsung Galaxy S21, qui devrait être lancée le 14 janvier.