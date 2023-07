Battant des drapeaux russes, davantage de troupes de Wagner arrivent en Biélorussie dans le cadre d’un accord qui a mis fin à leur mutinerie

D’autres mercenaires de l’entrepreneur militaire russe Wagner sont arrivés en Biélorussie lundi, a déclaré un groupe de surveillance, poursuivant leur réinstallation dans l’ex-nation soviétique après la mutinerie de courte durée du mois dernier.

Belaruski Hajun, un groupe d’activistes biélorusses qui surveille les mouvements de troupes en Biélorussie, a déclaré qu’un convoi d’une vingtaine de véhicules portant des drapeaux russes et des insignes de Wagner est entré dans le pays lundi en direction d’un camp de terrain que les autorités biélorusses avaient offert à l’entreprise.

Le groupe a déclaré qu’il s’agissait d’un troisième convoi Wagner entrant dans le pays depuis la semaine dernière.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, qui a négocié un accord qui a mis fin à la rébellion du mois dernier lancée par le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin, a déclaré que l’armée de son pays pourrait bénéficier de l’expérience de combat des mercenaires.

Vendredi, la télévision d’État biélorusse a diffusé une vidéo d’instructeurs Wagner entraînant les forces de défense territoriale biélorusses sur un champ de tir dans la région d’Asipovichy, où se trouve un camp offert à Wagner.

Une chaîne d’applications de messagerie biélorusse a allégué la semaine dernière que Prigozhin avait passé une nuit au camp près de Tsel, à environ 90 kilomètres (environ 55 miles) au sud-est de Minsk, et avait publié une photo de lui dans une tente.

Lors de la révolte qui a commencé le 23 juin et a duré moins de 24 heures, les mercenaires de Prigozhin ont rapidement balayé la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, et y ont capturé le quartier général militaire sans tirer un coup de feu, avant de parcourir environ 200 kilomètres (125 milles) de Moscou. Prigozhin a qualifié cela de « marche de la justice » pour évincer le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major général Valery Gerasimov, qui ont exigé que Wagner signe des contrats avec le ministère de la Défense.

La mutinerie a rencontré peu de résistance et les mercenaires ont abattu au moins six hélicoptères militaires et un avion de poste de commandement, tuant au moins 10 aviateurs. Prigozhin a ordonné à ses troupes de retourner dans leurs camps après avoir conclu un accord pour mettre fin à la rébellion en échange d’une amnistie pour lui et ses hommes, et la permission de se déplacer en Biélorussie. Les termes de l’accord et le sort de Prigozhin sont restés troubles.

Le ministère biélorusse de la Défense n’a pas précisé combien de soldats Wagner se trouvaient en Biélorussie. Loukachenko a précédemment déclaré qu’il appartenait à Prigozhin et à Moscou de décider d’un déménagement en Biélorussie. Le Kremlin s’est abstenu de tout commentaire.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les troupes de Wagner avaient le choix entre signer des contrats avec le ministère de la Défense, déménager en Biélorussie ou se retirer du service. Poutine a déclaré la semaine dernière qu’il avait offert aux officiers de Wagner la possibilité de continuer à servir comme une seule unité sous leur même commandant lorsqu’il les a rencontrés cinq jours après la rébellion.

Les commentaires de Poutine semblaient refléter ses efforts pour s’assurer la loyauté des mercenaires de Wagner, certaines des forces russes les plus compétentes en Ukraine, après la brève révolte du groupe le mois dernier qui constituait la menace la plus sérieuse pour ses 23 ans de règne.

Le ministère russe de la Défense a déclaré la semaine dernière que Wagner achevait de remettre ses armes à l’armée russe, dans le cadre des efforts des autorités russes pour désamorcer la menace posée par les mercenaires qui semblaient annoncer la fin de leurs opérations en Ukraine où ils avaient joué. un rôle de premier plan comme l’un des éléments les plus capables des forces russes.

