Battaash tente de ravir Goodwood à nouveau alors qu’il vise un cinquième succès consécutif dans les King George Qatar Stakes | Nouvelles de course

Battaash tente de ravir à nouveau les foules de Goodwood avec un cinquième triomphe sans précédent dans les King George Qatar Stakes.

Le joueur de sept ans a assuré sa place dans l’histoire de Goodwood en remportant sa quatrième édition du sprint du groupe deux l’été dernier, bien que seule une poignée de personnes ait assisté à son triomphe car les restrictions sur les coronavirus signifiaient qu’il n’y avait pas de coureurs sur le parcours.

Les spectateurs sont de retour en force sur les Sussex Downs cette semaine, cependant, et Battaash tentera de regagner le fil gagnant vendredi – après avoir dû se contenter de la quatrième place des King’s Stand Stakes à Royal Ascot à son retour.

Malgré cette défaite de deux ans et demi, Angus Gold, directeur de course pour les propriétaires Shadwell Estate, était plus que satisfait des efforts de Battaash après qu’un revers pendant l’hiver avait retardé son retour aux soins de l’entraîneur Charlie Hills.

Gold a déclaré: « Il était bien documenté qu’il n’avait pas repris l’entraînement bien avant Ascot, donc cela ne m’a pas surpris qu’il en ait besoin. En fait, je pensais qu’il courait particulièrement bien, compte tenu du fait.

« Il nous a montré que son ancien tableau de bord était toujours là – il semblait très heureux d’être de retour aux courses, s’est bien comporté, donc il y avait beaucoup de points positifs à en retirer. Ils sont allés très, très dur – il s’est assis juste derrière eux, est venu le prendre et a juste explosé et s’est fatigué.

« J’espère qu’il en est sorti. C’est un fait évident qu’il ne rajeunit pas et qu’à un moment donné, il commencera à ralentir, mais j’espère pas encore. »

Battaash est un quadruple vainqueur du Groupe 1 et a été invaincu lors de trois sorties la saison dernière, terminant par une victoire de longueur dans les Nunthorpe Stakes à York avant qu’un éventuel défi de la Breeders’ Cup ne soit exclu.

Le hongre Dark Angel a également été placé plusieurs fois au plus haut niveau dans une carrière qui a commencé avec une victoire de novice à Bath en tant que juvénile en 2016.

Cependant, Gold admet que ce sera un moment « spécial » si Battaash peut encore ajouter à ses lauriers de Goodwood – en particulier avec une foule présente.

La saison dernière, Stradivarius a également remporté une troisième Gold Cup à Royal Ascot, tandis qu’Enable est devenu le premier triple vainqueur des King George VI And Queen Elizabeth Stakes – d’autres réalisations notables qui ont été largement vues à la télévision plutôt qu’en personne.

Gold a ajouté: « Ce serait spécial pour tout le monde – cela n’arrive pas très souvent. Ce serait très spécial s’il pouvait y arriver.

« C’est déjà assez remarquable, quatre années de suite – donc s’il peut en faire une de plus, ce serait encore mieux évidemment.

« C’est génial pour la course – lui, Stradivarius et Enable l’année dernière. Nous avons été bénis l’année dernière, et malheureusement personne n’a pu en être témoin, alors espérons que nous pourrons nous rattraper cette année. »

Le marché suggère que le Dragon Symbol, âgé de trois ans, d’Archie Watson est le principal rival de Battaash – mais il perd en voyage après deux efforts louables dans le premier groupe sur six stades.

Kevin Ryan’s Glass Slippers, vainqueur du Flying Five en Irlande et à la Breeders ‘Cup l’année dernière, est l’un de ceux qui apportent une forme de cinq mètres de haut à la table, tandis que John Quinn a deux chances en direct à Liberty Beach et Keep. Occupé.

Arecibo a amélioré de 21 livres depuis son passage à Robert Cowell cette saison – et après avoir terminé deuxième au King’s Stand il y a deux départs, le roi du sprint Cowell espère un autre spectacle audacieux.

« Je n’aurais pas pu rêver ce qu’il a fait jusqu’à présent pour nous cette année », a déclaré Cowell à Sky Sports Racing.

« Il avait très bien travaillé jusqu’au point d’aller à Newmarket (en avril), et nous pensions qu’il était un peu un handicap là-bas, mais progresser jusqu’au King’s Stand et être deuxième là-bas était génial.

« Ce n’était pas un hasard car il l’a soutenu avec une bonne performance à Sandown.

« C’est une course plus difficile, mais nous pensons qu’une meilleure course fera de lui un meilleur cheval. Nous attendons cela avec impatience – le terrain est bon et nous partons avec un peu d’espoir. »