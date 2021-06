Battaash de retour pour plus dans la chaleur de King’s Stand à Ascot | Nouvelles de course

Le vainqueur de l’année dernière, Battaash, ouvre la voie aux King’s Stand Stakes de mardi à Royal Ascot après que les 16 chevaux se soient tenus fermes lors de l’étape de déclaration finale de 48 heures.

Le joueur de sept ans fera ses débuts saisonniers tardifs après s’être blessé pendant l’hiver, mais il a réussi pour la première fois lors des cinq campagnes précédentes.

Le speedster entraîné par Charlie Hills a remporté le prix avec grand style il y a 12 mois après avoir terminé deuxième en 2018 et 2019.

Il sera un ordre chaud de répéter la dose, mais devrait faire face à une forte opposition de la part des jeunes sprinteurs dirigés par Winter Power, trois ans, de Tim Easterby.

Oxted de Roger Teal, vainqueur de la July Cup en 2020, tombe pour la première fois sur le voyage minimum dans le but de décrocher un deuxième groupe un.

Liberty Beach, troisième il y a 12 mois, revient pour en savoir plus après avoir remporté les Temple Stakes à Haydock le mois dernier.

Il y a deux raiders américains dans Al Quoz Sprint vainqueur de Brendan Walsh Extravagant Kid et Maven de Wesley Ward, tandis que la reine est représentée par King’s Lynn.

Ward a le favori ante-post, Kaufymaker, dans les Coventry Stakes.

Seule pouliche dans le peloton de 17 coureurs, la fille de Jimmy Creed a fait forte impression en rentrant chez elle lors de ses débuts à Keeneland il y a deux mois.

Aidan O’Brien compte sur l’Acropole pour lui offrir une 10e victoire record dans le groupe 2 pour les deux ans sur six stades. Masseto, entraîné par son fils, Donnacha, est l’autre raider irlandais.

John et Thady Gosden ont deux prétendants en direct à Dhadab et Tolstoï, tout comme Richard Hannon dans Gisburn et Secret Strength.

L’admirable Euchen Glen, huit ans, de Jim Goldie, est à la tête de 14 coureurs pour les Wolferton Stakes.

Le hongre autorisé a remporté les Group Three Brigadier Gerard Stakes à Sandown le mois dernier et doit porter une pénalité de 5 livres.

Une programmation compétitive comprend Solid Stone, Stormy Antarctic, Felix et Patrick Sarsfield.

Si Felix peut triompher, il offrira à l’entraîneur Marco Botti un deuxième succès à Royal Ascot après la victoire d’Aljazzi dans les Duke of Cambridge Stakes 2018.

Felix a fait des progrès significatifs par tous les temps en hiver avant de prendre sa forme à un nouveau niveau à Dubaï en troisième derrière Lord North dans le Dubai Turf – la pièce de forme exceptionnelle proposée dans la composition de Listed.

« Le Wolferton est le plan, et il l’a été pendant un certain temps – il aime le bon terrain, et un mile et quart devrait lui convenir », a déclaré Botti.

« Il semble en bon état. Nous l’avons rafraîchi depuis Dubaï, et tout s’est bien passé avec lui.

« Oisin Murphy montera. Il l’a bien monté à Dubaï, et c’est bien qu’il puisse maintenir le partenariat.

« Il a sans doute la meilleure forme de la course – terminant troisième d’un groupe un – mais alors qu’il tombe dans une course de Listed, parce que c’est à Royal Ascot, il sera aussi fort qu’un groupe deux ou un groupe trois vraiment .

« C’est une bonne course, mais s’il peut montrer la même forme qu’à Dubaï, il devrait avoir de bonnes chances.

« Nous n’avons pas été tentés par les Prince of Wales’s Stakes. Nous aimerions participer à l’Arlington Million plus tard dans l’année si tout se passe comme prévu – et parce que c’est un hongre, nous éviterons les chevaux de très haut niveau si nous pouvons. »

Willie Mullins est à trois avec MC Muldoon, Rayapour et Royal Illusion alors que le champion irlandais entraîneur de sauts tente de remporter les Ascot Stakes pour la quatrième fois en sept ans.

Le Coeur De Lion formé par Alan King, vainqueur il y a 12 mois, fait partie des 20 déclarations finales.

King a une fantaisie de premier plan dans le poids supérieur On To Victory dans le dernier Copper Horse Handicap.

Mullins vise ce prix du mille et trois quarts avec Saldier après que 16 chevaux ont été déclarés, plus trois réserves.