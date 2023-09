Baton Rouge, Louisiane, une femme dit avoir été « humiliée sexuellement » par la police dans un « entrepôt de torture »

Un service de police en difficulté de Louisiane a fait l’objet d’un deuxième procès, alléguant que des agents d’une unité de lutte contre la criminalité de rue avaient traîné des détenus vers un entrepôt banalisé surnommé la « Brave Cave », où ils ont été agressés, déshabillés et soumis à des fouilles corporelles.

Les dernières allégations contre la police de Baton Rouge ont été détaillées dans un procès intenté lundi par Ternell Brown, une grand-mère de 47 ans qui a déclaré avoir été emmenée dans un « entrepôt de torture » après que des agents effectuant un contrôle routier ont trouvé des bouteilles de médicaments sur ordonnance légale dans sa voiture.

La prétendue « Brave Cave », un entrepôt anonyme qui aurait été utilisé par la police de Baton Rouge. Avocat de courtoisie Thomas Frampton

« Elle a été obligée de montrer aux policiers qu’elle ne cachait pas de produits de contrebande dans son vagin ou son rectum », indique la plainte de la femme de Baton Rouge. « Après plus de deux heures, ils l’ont relâchée sans inculpation. » Le procès de Brown, qui désigne également la ville, la paroisse de Baton Rouge et plusieurs officiers comme défendeurs, a été déposé un mois après qu’un autre résident, Jérémy Lee, a intenté une action en justice, alléguant qu’en janvier il avait été emmené à la « Grotte des Braves » et battu par les policiers.

L’unité de lutte contre la criminalité de rue appelée BRAVE, abréviation de Baton Rouge Area Violence Elimination, a été dissoute après que Lee a déposé sa plainte, qui comprenait une image de caméra corporelle du jeune homme de 22 ans perché sur une chaise dans ce qui semble être un entrepôt presque vide.

Les policiers de Baton Rouge interrogent Jeremy Lee dans l’entrepôt qu’ils appelleraient la « Brave Cave ». Tribunal de district américain du district intermédiaire de Louisiane

« Il s’agit essentiellement d’un entrepôt d’interrogatoire banalisé où les citoyens de Baton Rouge sont emmenés depuis des années, fouillés à corps et parfois battus », a déclaré jeudi Thomas Frampton, avocat de Lee et Brown.

Les policiers cités dans les poursuites « sont bien connus pour leur brutalité au sein de la communauté de Baton Rouge », a déclaré Frampton.

Lee a été « tellement roué de coups que la prison locale a refusé de l’admettre jusqu’à ce qu’il soit soigné dans un hôpital voisin », indique sa plainte. « Là, il a été soigné pour des fractures et d’autres blessures. »

L’officier qui a arrêté Lee, Troy Lawrence Jr., « a de nombreux antécédents de blessures à des membres du public, de mépris de leurs droits constitutionnels et d’escalade d’interactions de routine en interactions hostiles, voire violentes », indique la plainte.

Lawrence, le fils du chef adjoint de la police de Baton Rouge, Troy Lawrence Sr., est l’un des policiers nommés dans la plainte de Brown. Il a démissionné de la police en août, selon la plainte de Lee.

Interrogé sur l’unité BRAVE il y a quatre ans dans l’émission « First Responders Live » de FOX, Lawrence Jr. a déclaré : « Comme toute autre grande ville, quand il y a des armes et de la drogue, il y a de la violence. Donc ça va être notre côté agressif.

Lawrence n’a pas pu être contacté pour commenter. Son père a déclaré lors d’un bref entretien téléphonique que son fils n’avait pas encore d’avocat.

« Je ne vais pas le mettre en contact avec vous pour le moment, désolé de le dire », a déclaré Lawrence Sr..

Murphy Paul Jr, chef de la police de Baton Rouge. a déclaré jeudi dans une interview que Lawrence Jr. avait été arrêté mercredi parce qu’il était soupçonné de coups et blessures lors d’un incident distinct alors qu’il était encore dans la force et en service.

Paul a déclaré que la victime présumée était menottée lors de la rencontre et faisait l’objet d’une enquête pour possession de stupéfiants illégaux.

Mais Frampton, l’avocat, a déclaré jeudi que les cas de Lee et Brown ne concernaient pas des « officiers voyous individuels ».

« Il s’agit d’un niveau de pourriture institutionnelle et d’une responsabilité institutionnelle en matière de mauvaise conduite de la police qui incombe au chef et au chef adjoint et qui dure depuis des années », a-t-il déclaré.

Il a déclaré avoir entendu d’autres victimes présumées de « Brave Cave », qui envisagent également d’intenter des poursuites.

« Il y en aura davantage », a déclaré Frampton.

Paul a déclaré que son département avait reçu sept plaintes, mais pas toutes des poursuites judiciaires, de la part de personnes affirmant avoir été emmenées à la « Brave Cave ». Il a déclaré qu’il avait demandé une enquête fédérale et que son département coopérait avec le FBI.

« Je ne savais pas qu’il était utilisé pour des fouilles à nu », a déclaré Paul à propos de l’entrepôt, qui, jusqu’à récemment, était utilisé par la police pour traiter les stupéfiants saisis.

Il a déclaré que lui et d’autres dirigeants de la ville ignoraient qu’il était utilisé à d’autres fins jusqu’à ce que Lee intente une action en justice.

« Lorsque nous en avons eu connaissance, que nous avons examiné la situation et que nous avons pris connaissance de ces erreurs, j’ai ordonné une enquête approfondie sur la plainte », a-t-il déclaré. « Et à l’heure actuelle, nous avons deux enquêtes distinctes et parallèles qui se déroulent activement au moment où nous parlons. »

L’une est une enquête sur les affaires internes, l’autre une enquête criminelle, a déclaré Paul.

Interrogée sur une éventuelle enquête fédérale, Lesley Hill, porte-parole du bureau du FBI à la Nouvelle-Orléans, a déclaré « nous sommes au courant des allégations ».

« Conformément aux directives du DOJ (Département de la Justice), le FBI ne confirme ni ne nie aucune enquête », a déclaré Hill.

La maire de Baton Rouge, Sharon Weston Broome, a déclaré jeudi que « personne n’était plus choqué et frustré » qu’elle en apprenant comment le bâtiment était utilisé, et elle a ordonné sa fermeture définitive.

« C’est flagrant ce qui s’est passé avec cette prétendue ‘grotte courageuse’ ou cette installation », a-t-elle déclaré. « Et nous allons aller au fond des choses. »