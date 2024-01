Baton Rouge et ses environs annoncent des fermetures d’écoles et des changements en cas de froid intense

Université d’État de Louisiane sera fermé le mardi 16 janvier en raison de la météo. Tous les cours sont annulés. La fermeture comprend l’University Lab School, le LSU Early Childhood Education Lab Preschool et le LSU Law Center. La LSU Vet School communiquera séparément avec ses étudiants et ses employés sur les hôpitaux et les opérations académiques.

Baton Rouge de l’Université du Sud les campus annuleront tous les cours et les employés travailleront à distance le mardi 16 janvier en raison des prévisions météorologiques défavorables. Cela comprend l’Université du Sud et l’A&M College, le Centre de droit de l’Université du Sud, le Centre de recherche et de vulgarisation agricole de l’Université du Sud et l’École de laboratoire de l’Université du Sud. Les opérations normales devraient reprendre le mercredi 17 janvier.