Batman de Tim Burton obtient une tournée d’orchestre en direct pour son 35e anniversaire

Il y a eu tellement de films Batman au cours des dernières décennies, mais le film titulaire de Tim Burton Film de 1989 occupe une place particulière dans l’histoire des films de super-héros. C’était le premier film de Batman – ou bien, un d’eux– vu par de nombreuses générations, et son impact peut être ressenti dans les futures versions live-action du personnage, Batman : la série animée, et même les jeux vidéo dans une certaine mesure.

Homme chauve-souris aura 35 ans en 2024, et Warner Bros. marque le coup avec une tournée de concerts qui débutera en janvier. Dans la même veine que les récentes projections de films comme Spider-Man : Dans le Spider-Verse, un orchestre live jouera les compositions de Danny Elfman pour le film telles qu’elles sont projetées à l’écran. Selon le communiqué de presse, le concert débutera au Los Angeles Dolby Theatre le 13 janvier 2024, avant de se rendre dans des villes comme Atlanta, GA, Washington, DC et Tampa, FL. Vers la fin du mois de mai, il terminera son parcours en s’internationalisant et en jouant à Paris et à Londres.

Plus que la plupart des super-héros du grand écran, la musique constitue une part importante de l’identité de Batman. la culture populaire. Presque toutes les versions live-action du personnage ont un thème qui leur est propre, depuis l’aventure passionnante trouvée dans les compositions d’Elfman jusqu’au pressentiment, mais le pressentiment de Michael Giacchino (mais aussi optimiste) ton pour Caped Crusader qui vient de démarrer de Robert Pattinson. Dans le cas d’Elfman, son thème pèse spécifiquement sur le personnage à plus d’un titre : il l’a réutilisé pour l’intro de Batman : la série animée, et marketing pour Le Batman de Michael Keaton dans Le flash du début de l’été était soutenu par ce thème pour montrer à quel point le retour de ce Batman spécifique était monumental.

Tu peux vérifier ici pour voir si votre ville aura le Homme chauve-souris concert d’anniversaire avant la vente des billets au public le vendredi 15 septembre. Compte tenu de l’importance du film pour l’histoire des super-héros (et aussi de Warner Bros.), peut-être reviendra-t-il également en salles plus près de sa date de sortie initiale du 23 juin ?

