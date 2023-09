Batman de Kevin Conroy honoré dans Mask of the Phantasm

Le héritage du regretté grand Kevin Conroy comme Batman, qui a commencé le Batman : la série animée et s’est poursuivi dans un mandat bien-aimé à travers les films d’animation et les jeux DC, est célébré dans une featurette réalisée pour la sortie à domicile de Homme chauve-souris: Masque du Fantasme.

« Kevin Conroy : I Am the Night », également disponible sur YouTube, explore comment il est devenu la voix déterminante de Batman au-dessus de toutes les itérations du personnage. « Il a vraiment vraiment adopté certains aspects du personnage de Batman d’une manière qu’aucun autre acteur que nous avions écouté ne l’avait fait. » Masque du Fantasme et Série animée l’écrivain Paul Dini partage cet hommage émouvant. « Et je pense que cela venait du fait qu’il ne connaissait pas vraiment Batman en tant que super-héros ou personnage de la culture pop. Il a vraiment compris le personnage sous un angle très shakespearien, celui de quelqu’un qui avait fait des sacrifices, qui avait énormément perdu.

Andrea Romano, agent de casting pour la série, ajoute : « Il avait une vision merveilleuse de ce qu’était la voix de Batman… quand je lui ai posé des questions à ce sujet, [he explained] ‘c’est un Hamlet histoire » : il s’agit d’un homme dont les parents ont été tués et qui cherche à se venger. Comme il a apporté ce genre de vision élégante à Batman et Bruce Wayne [that] mettez-le un cran au-dessus.

Le rôle de Batman était au départ difficile à jouer ; il fallait quelqu’un qui abordait le problème avec une approche différente, et Conroy est entré et a incarné sans effort le personnage sans aucune expérience en doublage. Dans une interview d’archive, Conroy se souvient : « Pour être honnête, je suis entré comme un acteur stupide. Je me suis vraiment lancé dans une lecture froide… Je n’avais aucune expérience en matière d’animation. Poursuivant avec sa voix bourrue emblématique de Batman, il dit : « J’ai trouvé ce très sombre [voice] »… je parie que vous pourriez l’entendre sans même y réfléchir à deux fois… »[and] Je suis entré dans un tout autre endroit où personne d’autre n’était allé, je suppose.

Regardez la featurette complète ci-dessous.

Batman : Masque du Fantasme | Dans les coulisses : Kevin Conroy : Je suis le chevalier | Warner Bros.Ent

Batman : le masque du fantasme est maintenant disponible en 4k Ultra HD et numérique.

