Batman : Arkham Shadow est le jeu VR que j’attendais

Salut les amis ! Bienvenue à Installateur N°58

J’ai également pour vous un excellent nouveau jeu VR, un nouveau gadget de lecture délicieux, une belle mise à jour du lecteur RSS, un nouveau navigateur qui vaut la peine d’être essayé, et bien plus encore.

Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Qu'est-ce que tout le monde a besoin de regarder / lire / jouer / cuisiner / découper avec des ciseaux cette semaine ?

La goutte

Partage d’écran

J’ai examiné le nouvel iPad Mini cette semaine et, par conséquent, j’ai passé beaucoup de temps à configurer une nouvelle tablette et à beaucoup réfléchir à la façon d’organiser l’écran d’accueil. Jusqu’à présent, j’ai délibérément gardé cet espace centré sur le téléphone, car je pense vraiment que l’on peut en dire beaucoup sur une personne simplement en regardant son téléphone, mais après avoir passé tout ce temps à réfléchir à ma vie sur iPad, je me demande si je il faut élargir un peu la portée. Peut-être devrais-je inciter les gens à partager leur ordinateur de bureau ? Ou leurs écrans d’accueil de console de jeu ? Peut-être le premier écran de leurs téléviseurs intelligents ? Je ne sais pas, il existe de nombreux écrans d’accueil. Nous allons essayer des trucs.

Cela dit, voici l’écran d’accueil de mon iPad Mini, ainsi que quelques informations sur les applications que j’utilise et pourquoi :

La tablette : iPad Mini, 2024. J’adore l’iPad Mini. J’aurais aimé que celui-ci soit bien meilleur et qu’Apple se soucie beaucoup plus de la Mini, mais nous y sommes.

Le fond d’écran : Le fond d’écran météo d’Apple, qui s’adapte à la météo actuelle à l’extérieur. C’est un gadget total et je suis choqué de voir à quel point je l’aime.

Les applications : Balatro, Fou, EA Sports FC, Objectif rétro, Bol rétroDelta, Appel du devoir : zone de guerre, Café-Golf, Course réelle 3, Petites ailesNYT Games, The New York Times, Apple News, The Washington Post, Non lu, Netflix, TikTok, Disney Plus, Prime Video, Sling, YouTube, Peacock, Max, Hulu, ESPN, Arc, Kindle, Workflowy, Readwise Reader, Pocket Castings, Spotify, Mela.

J’ai l’impression qu’il existe deux façons d’utiliser votre iPad. Vous pouvez l’utiliser pour essayer de faire des choses sur un ordinateur portable, ou vous pouvez décider d’utiliser votre iPad principalement pour éviter de faire des choses sur un ordinateur portable. J’ai choisi cette dernière solution : environ 100 % de mon utilisation de l’iPad consiste à lire, regarder et jouer. Je n’ai pas Gmail, Slack ou Google Docs ici ; rien n’est autorisé à m’envoyer des notifications. Mon iPad est un lieu de détente et de plaisir, point final.

J’aime et j’utilise toutes ces applications, mais il y en a quelques-unes à souligner spécifiquement : j’ai essayé beaucoup d’applications de recettes, et Méla est toujours le plus simple et le meilleur pour extraire des recettes de sites Web ; Balatro est le jeu le plus addictif que j’ai téléchargé depuis des années ; Je suis finalement devenu un Apple Actualités Plus abonné et je suis époustouflé par la quantité que je l’utilise ; l’iPad Mini est la tablette parfaite à utiliser comme volant, et Course réelle 3 est un fabuleux jeu de conduite.

Mon dock est réservé aux applications que j’utilise au moins presque tous les jours, ce qui signifie qu’il s’agit de lecture, de notes, de recettes, de podcasts et de musique. (Je viens de réaliser que je devrais bouger Flux de travaildonc ce n’est pas entre les applications de lecture – j’y reviendrai.) L’application non-dock la plus utilisée actuellement est probablement Paonqui a Communauté et Parcs et loisirs et Brooklyn neuf-neuf et c’est donc le service de streaming que j’utilise en arrière-plan pratiquement tout le temps.

Pendant des années, j’ai essayé de transformer mon iPad en quelque chose comme un remplacement d’ordinateur portable. Mais plus je me suis penché sur le fait qu’il s’agissait d’un appareil purement récréatif, l’écran pour quand je ne veux pas être stressé par les écrans, plus je me retrouve à l’utiliser. C’est une stratégie étrange et coûteuse, mais ça marche pour moi.

Crowdsourcing

Voici ce que Installateur la communauté est active cette semaine.

« J’ai vu Adi demander une alternative à Goodreads et je voulais suggérer Le StoryGraph! C’est vraiment génial de présenter des statistiques sur ce que vous lisez, plutôt que de se concentrer sur le partage de mises à jour de GR, et il propose de très bons résumés mensuels ! » – Aurore

« En lisant les souffrances d’Adi avec LibraryThing, je me suis souvenu qu’il y a quelques jours à peine, j’avais commencé à utiliser Reliéet jusqu’à présent, je trouve ça vraiment cool. -AH

« Tâche est une application de liste très simple pour iOS avec absolument rien d’autre. Je cherchais quelque chose pour gérer ma liste d’épicerie ou simplement des choses que je dois acheter. Deuxdos est une autre application de ce type, sauf qu’elle propose une manière très intelligente de séparer la liste en deux catégories : Tôt et Tard. C’est quelque chose que j’aime vraiment. – Karan

«Je viens de consacrer environ six heures à Wagotabiet je suis extrêmement impressionné. C’est l’un des jeux d’apprentissage du japonais les plus intelligents et efficaces auxquels j’ai jamais joué. C’est structuré comme Pokémonmais au lieu d’attraper des monstres, vous apprenez des mots et la grammaire japonaise. Au lieu de vous battre, vous vous engagez dans des interactions sociales qui mettent vos nouvelles compétences à l’épreuve. Au fil du temps, il remplace de plus en plus le texte anglais par du japonais. Et c’est vraiment amusant ! Que Duolingo soit damné ; Wagotabi est le roi. – Tom

«J’ai attrapé un Pont à vapeur OLED il y a quelques semaines et je me suis plongé dans des jeux qui m’avaient un peu manqué. Inexploré 4 et Uncharted : L’héritage perdu étaient super. Maintenant, nous explorons le moderne Tomb Raider trilogie. Je suppose que j’aime les jeux d’aventure quand FIFA n’est pas disponible. -Andi

«Je mets à jour mes téléphones tous les deux ou trois ans, et une façon de les garder à jour est d’acquérir un nouveau boîtier chaque année. La mise à niveau du cas de cette année était de Conceptions de rainures de clavette. Ils fabriquent de magnifiques coques de téléphone en bois et en métal (et d’autres goodies). Découvrez-les ! – Facture

« Essayer une nouvelle application pour le deuxième cerveau, Sublimecela ajoute quelques fonctionnalités intéressantes. Je vais essayer pendant quelques semaines et voir comment cela évolue sur moi. –Miguel

« J’ai un très bon contrôleur Switch pour vous : le GuliKit Zen Pro est génial, prend en charge tout ce que fait le Pro Controller et a Effet Hall colle au démarrage. Il est également beaucoup moins cher que le Pro Controller, je le recommande donc également à tous ceux qui achètent une nouvelle Switch ! » -Ben

«J’ai utilisé Capturer pour iOS, et c’est incroyable et discret. Comme devrait être un niveau de fonctionnalité intégré incroyable. Tout ce que je trouve en ligne, je peux le mettre de côté, le mettre de côté, puis l’envoyer là où il doit aller plus tard. -Maximum

« La prémisse de FilmCart C’est simple : c’est pour regarder des longs métrages sur un vrai Atari 2600. La réalité est assez complexe. C’est l’œuvre d’un génie fou, et vous aurez peut-être aussi l’impression d’en être un une fois que vous aurez réellement lancé un film ! » – Tom

Se déconnecter

Presque toutes les personnes sur Internet ont parlé du Épisode de date du magasin de poulet avec Andrew Garfield, qui est vraiment aussi charmant que vous pouvez l’imaginer. (Garfield a une histoire de grands moments sur YouTube, comme sa conversation sur le chagrin avec Stephen Colbert.) L’épisode m’a envoyé dans le terrier du lapin de tout ce qui concerne Chicken Shop Date, et il s’avère que l’animatrice Amelia Dimoldenberg a vécu une aventure vraiment fascinante en tant que créatrice.