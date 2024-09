Batista pense que le potentiel d’acteur de CM Punk est « presque illimité »

Dave Bautista pense que CM Punk pourrait réussir sa transition de star de la WWE à acteur hollywoodien à plein temps.

Dans une nouvelle vidéo pour BuzzFeed, on a demandé à la légende de la WWE Bautista quel catcheur actuel aurait, selon lui, du succès à Hollywood. Bautista a nommé Punk, affirmant qu’il pensait que le potentiel de Punk en tant qu’acteur était « pratiquement illimité ».

« Vous savez qui, selon moi, a été vraiment négligé en tant qu’acteur – je ne sais pas s’il n’a pas poursuivi cette voie autant qu’il l’aurait voulu parce qu’il poursuit toujours activement sa carrière de catcheur professionnel – mais c’est CM Punk, Phil Brooks », a déclaré Bautista. « Son potentiel d’acteur est assez illimité. Je veux donc vraiment le voir jouer davantage. J’adorerais travailler avec lui. Parce que je pense qu’il a une passion pour le métier d’acteur, mais je pense que son cœur est toujours dans le catch professionnel. Tant qu’il ne sera pas capable de laisser tomber un peu ça, il ne pourra jamais s’investir pleinement dans le métier d’acteur. Mais je pense que Phil Brooks est un grand acteur. »

Punk a eu quelques rôles d’acteur, notamment dans le film d’horreur Fille au troisième étage et apparaissant dans des émissions de télévision Talons et Mayas MC « Dans le but d’étendre sa présence dans le domaine du divertissement », il a signé avec l’agence artistique Paradigm plus tôt cette année pour une représentation dans tous les domaines.

Punk affrontera Drew McIntyre dans un match Hell in a Cell au Bad Blood PLE de la WWE le samedi 5 octobre.

Bautista est actuellement en tournée médiatique pour promouvoir son nouveau film Le jeu du tueurdans lequel McIntyre a un rôle. Le film sort dans les salles ce vendredi.

Accès exclusif aux podcasts et newsletters