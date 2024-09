Batista aborde les inquiétudes concernant sa perte de poids importante

Batista est devenu une véritable star à Hollywood. Alors que The Animal fait la promotion de son prochain film The Killer’s Game, les fans ont remarqué une transformation significative dans son apparence, avec des photos récentes révélant un physique sensiblement plus mince.

Ce changement a suscité l’inquiétude de certains, mais Batista a récemment répondu à ces inquiétudes, expliquant que la perte de poids était intentionnelle. Dans une interview sur Insight avec Chris Van Vliet, Batista a révélé que perdre du poids était un processus délibéré mais difficile. Après un rôle qui l’obligeait à prendre jusqu’à 140 kilos, le parcours pour perdre ce poids supplémentaire s’est avéré difficile. Il a également déclaré qu’il n’avait pas été aussi léger depuis l’âge de 19 ans.

« Je suis en train de maigrir à vue d’œil. C’est probablement la période la plus légère que j’ai connue depuis mes 19 ans. »

Batista a évoqué son poids tout au long de sa carrière, mentionnant qu’il pesait environ 325 livres lorsqu’il a fait ses débuts sous le nom de « Deacon » et qu’il pesait environ 290 livres pendant la majeure partie de sa carrière de catcheur. Actuellement, il pèse environ 240 livres, un changement radical par rapport à son physique d’antan.

« Le poids le plus lourd que j’ai jamais pesé était de 179 kilos. Quand j’ai commencé Deacon, je pesais environ 147 kilos. Pendant la majeure partie de ma carrière de lutteur, je pesais environ 136 kilos. Maintenant, je pèse environ 119 kilos. Il y a un an et demi seulement, pour Knock At The Cabin, je suis passée à 141 kilos et c’est là que le cauchemar a commencé. Perdre ce poids a été un véritable défi.

The Killer’s Game, dont la sortie est prévue le 13 septembre 2024, mettra également en vedette Drew McIntyre de la WWE aux côtés de Batista, marquant un autre projet majeur pour l’acteur polyvalent. The Animal a également récemment partagé des images des coulisses du tournage, ce qui laisse entendre que le film pourrait devenir un blockbuster au box-office.

Que pensez-vous de la façon dont Batista a géré sa perte de poids importante ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires !