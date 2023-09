Bâtir une « fondation » exceptionnelle au Collège Okanagan

Même si la Fondation de l’Okanagan College (OC) n’a fait partie du parcours d’OC que pendant 20 des 60 dernières années, son rôle n’en est pas moins important.

La fondation est la branche d’engagement communautaire et de collecte de fonds de l’institution.

«Nous existons pour soutenir et faire progresser la mission et les priorités du collège et soutenir ses étudiants», déclare Helen Jackman, directrice exécutive de la fondation.

Les origines de la fondation remontent en réalité au début des années 1990 avec la campagne Bold Horizons qui a permis de récolter 4 millions de dollars. Jackman affirme que la fondation se concentre sur plusieurs priorités, notamment les projets d’investissement, ainsi que le soutien aux programmes et aux étudiants.

Un exemple récent de projet d’investissement réussi est le Centre des sciences de la santé, situé sur le campus de Kelowna, qui a ouvert ses portes en septembre 2021.

« Afin de disposer du type d’installations exceptionnelles que nous souhaitons pour nos étudiants et que la communauté mérite, nous devons généralement nous adresser à la communauté et lui demander si vous nous aiderez à garantir que nous disposons de suffisamment de financement pour rendre cela formidable », » dit Jackman.

La campagne de 5 millions de dollars s’est déroulée pendant la pandémie de COVID-19.

«C’était à une époque où je pense que tout le monde dans la communauté reconnaissait la reconnaissance peut-être trop tardive des professionnels de la santé de première ligne», note Jackman. « Nous avons pu inspirer et engager la communauté à soutenir cette campagne, même en ces temps difficiles. »

Jackman dit que la fondation s’efforce également de trouver des donateurs susceptibles d’être intéressés par un programme particulier d’OC.

« Il se peut que le donateur s’intéresse aux affaires et qu’il soutienne le développement d’un programme d’entrepreneuriat. »

Jackman souligne également que de nombreux donateurs sont passionnés par le soutien aux étudiants et par l’aide à éliminer les obstacles à l’éducation.

« Ils aident les étudiants à atteindre leurs objectifs éducatifs et, grâce à cela, ils peuvent les aider à transformer leur vie. Nous distribuons habituellement environ 1 million de dollars par année en prix, bourses d’études et bourses aux étudiants.

Ce soutien se traduit par des avantages et des impacts positifs pour les communautés de l’Okanagan.

« Aujourd’hui, la majorité de nos étudiants vivent et travaillent dans les différentes régions du collège », explique Jackman. « Qu’il s’agisse des métiers, des affaires, de la santé ou des organismes de services, les étudiants continuent d’avoir un impact énorme en termes de prospérité et d’économie régionale.

La récompense pour la fondation, dit-elle, réside dans les relations avec les donateurs et dans la réussite des étudiants.

« Nous pouvons les aider à réaliser leurs objectifs philanthropiques. Alors, quand vous parvenez à faciliter cela et à rassembler ces gens, c’est la magie.

Bien que le gouvernement provincial fournisse la majeure partie du financement en capital pour un nouveau bâtiment ou une nouvelle installation, la communauté et les philanthropes jouent peut-être un rôle plus important en aidant la fondation à atteindre ses objectifs de collecte de fonds.

Au fil des ans, des dons importants ont été versés au collège.

En 2011, la Fondation Jimmy Pattison a fait don de 2,5 millions de dollars pour aider à établir le Centre d’excellence sur le campus de Penticton.

La campagne de financement de 8 millions de dollars visant à construire le centre de formation des métiers à Kelowna en 2018 a été soutenue par un don de 1 million de dollars de la famille Jacobson à la mémoire de Ron Jacobson.

Il a possédé et exploité Jacobsen Pontiac Buick à Kelowna pendant plus de 40 ans.

Pour l’avenir, Jackman dit qu’il y a de nouveaux projets passionnants à espérer, notamment des services de garde d’enfants sur le campus de Vernon et une campagne de centre de bien-être à Kelowna.

« Nous avons un rôle de plus en plus important à jouer dans les besoins et le soutien des étudiants, surtout à une époque où le coût de la vie est si élevé localement. Nous sommes impatients de continuer à impliquer la communauté pour soutenir l’institution.

