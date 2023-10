Bâtir sur une entreprise solide – Newton Daily News

Reprendre une entreprise peut être une aventure, et Tim et Ana Sublette sont ravis de faire leurs débuts chez Monroe Foods. Le couple a acheté l’épicerie aux propriétaires de longue date Pete et Priscilla Peterson en août après avoir plaisanté sur cette perspective pendant des mois.

« J’étais chez Frito-Lay et j’ai emprunté cette voie. C’était le premier mardi et je suis venu ici et Priscilla se trouvait juste là quand je suis entré », a déclaré Tim. «J’ai dit ‘Salut, je m’appelle Tim’ et elle a dit ‘J’ai déjà entendu parler de toi. Vous êtes avec Frito-Lay depuis toujours. Elle a dit que je n’avais pas besoin de tout te dire mais que tu as ceci et cela, mais je ne vais pas te tenir la main et te guider à travers cet endroit. À ce moment-là, j’ai enlevé mon chapeau et, en plaisantant, je l’ai jeté par terre et j’ai dit : « Comment ça, tu ne vas pas me tenir la main ? Elle a immédiatement commencé à rire et a dit que c’était génial. Je suis revenu plusieurs fois mais je n’avais toujours pas rencontré Pete. Quand je l’ai finalement fait, je n’avais pas de chapeau, comme je le fais toujours, et il a dit : « Pas de chapeau pour moi ? »

Ce fut le début d’une relation qui se terminera lorsque les Peterson remettront les clés de leur entreprise aux Sublettes. Il a fallu quelques mois pour que la graine germe et que l’idée de posséder une épicerie dans une petite ville devienne une réalité pour le couple basé à Des Moines.

«Je revenais sans cesse et je demandais simplement s’il y avait des visites dans le magasin. Un jour, il s’est tourné vers moi et m’a dit que je serais parfait pour ça. J’ai dit « Bien sûr, Pete, OK », je lui ai levé le pouce et je suis en quelque sorte sorti. C’était en novembre dernier », a déclaré Tim.

« C’est à ce moment-là qu’il m’en a parlé », a déclaré Ana. « Il le disait en plaisantant pendant des mois jusqu’à ce qu’en mars je lui dise : « Veux-tu faire ça ? Nous avons également vu la vidéo publiée sur Facebook et savions que c’était la raison pour laquelle nous aimions le magasin.

Tim et Ana se sont rendus à Monroe pour rencontrer Pete et Priscilla et examiner le magasin de plus près. Ils ont également découvert qu’ils présentaient de nombreuses similitudes avec le couple dont ils ont succédé.

«Pris me disait toujours qu’il se voit en toi. Puis, quand il l’a rencontrée, il a dit qu’il avait vu Pris en elle », a déclaré Ana. « Nous nous adaptons parfaitement à eux. »

Rejoindre le paysage commercial d’une petite ville peut être effrayant et un peu difficile, mais les Sublettes affirment que la transition s’est déroulée en douceur.

« Nous aimons ça. La communauté est incroyable. Je pense que c’est ce qui m’a époustouflé dans tout cela », a déclaré Ana. « C’est un rythme différent de celui de Des Moines, donc c’est sympa. C’est très amusant et nous aimons beaucoup ça.

La communauté a été présentée au couple à Old Settlers en août lorsqu’ils sont montés sur scène avec Pete et Priscilla.

« Chez Old Settlers, nous nous sentions comme des célébrités », a déclaré Tim. « Nous avons eu des câlins et des poignées de main. »

Ils ne cherchent pas à apporter beaucoup de changements à l’entreprise, surtout dans l’immédiat. Ce qui appartenait autrefois à Bart Huetter et qui est devenu Pete’s, finalement nommé Monroe Foods, dispose d’un système qui fonctionne dans la communauté.

« Il y a beaucoup à apprendre. Beaucoup. C’est une machine bien huilée, alors pourquoi la changer », a déclaré Ana. « Pete s’est bien passé. Il s’agit simplement de se mettre dans la peau.

À propos de cette nouvelle aventure, Tim a déclaré qu’il était très enthousiaste à l’idée de travailler avec sa femme au quotidien. Cela peut parfois être un peu stressant, mais ils se complètent et font ressortir le meilleur du magasin.

« Nous sommes mariés depuis plusieurs années, mais on apprend beaucoup quand on est ensemble toute la journée, tous les jours », a déclaré Tim. «Je viens du secteur de l’épicerie, donc du commerce de détail. Elle est la consommatrice. Elle me dira que je veux que cette zone soit dégagée et je dirai : OK, mais nous devons procéder ainsi. Nous travaillons très bien ensemble.

N’ayant pas d’expérience en épicerie, Ana ne savait pas vraiment dans quoi elle s’embarquait au quotidien. Pour l’instant, elle est heureuse de l’avoir fait.

« Lorsque nous l’avons acheté, je ne savais pas à quoi m’attendre », a déclaré Ana. « J’aime beaucoup ça. »

Ils ont même vu la communauté en action lors de leur visite au magasin.

« Les gens pourraient dire que Monroe est une grande ville, mais tant que vous ne viendrez pas ici et rencontrerez les gens, vous ne comprendrez pas », a déclaré Tim. « Avant même d’en devenir propriétaire, nous étions ici et une dame est tombée. Des clients inattendus, qui se connaissaient tous, sont venus, ont commencé à l’aider, ont appelé son mari, se sont occupés de sa voiture.

Ana a été impressionnée par la façon dont le personnel est intervenu, en particulier les enfants qui y travaillent.

« Les enfants qui travaillent pour nous sont venus avec une chaise et de l’eau pour elle », a déclaré Ana. « Je suis juste étonné, les gens prennent soin les uns des autres. »

Le couple souhaite que la communauté s’implique également dans le magasin. Ils ont une idée pour l’avenir : exposer les travaux des étudiants en art à l’extérieur du bâtiment.

«Je veux un tableau devant, un grand tableau, que les étudiants en art pourront peindre. 2024, que se passe-t-il ? » dit Tim. « Chaque année, les nouveaux étudiants en art peuvent venir peindre sur ce qui se passe. »

Pour l’instant, ils profitent simplement du défi de posséder un magasin et de faire connaissance avec les habitants de Monroe.

« Nous sommes excités », a déclaré Tim.