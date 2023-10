L’héritage impressionnant de Robert Robinson Taylor est à cheval sur deux institutions. Il y a le MIT, où il a étudié l’architecture et est devenu le premier diplômé afro-américain de l’Institut ; et puis il y a l’Université de Tuskegee, à l’origine le Tuskegee Institute, où Taylor a passé la majeure partie de sa carrière, dirigeant le département d’architecture de ce collège historiquement noir, contribuant à façonner sa philosophie éducative qui s’inspirait en partie de celle du MIT, et concevant et aidant à construire de nombreux des bâtiments du campus de Tuskegee.

Bien qu’il existe des liens continus entre les deux campus, l’année dernière, les dirigeants et les étudiants des deux endroits ont travaillé pour construire, étendre et approfondir ce lien.

Booker T. Washington, le fondateur de Tuskegee, recruta Taylor peu après avoir obtenu son diplôme du MIT en 1892, et mis à part un bref intermède de trois ans, Taylor y resta jusqu’à sa retraite, devenant ainsi le premier architecte noir accrédité du pays. Au cours de cette période, il a conçu 48 bâtiments qui constituaient le cœur du campus et qui ont été construits par les étudiants et les professeurs eux-mêmes. Quarante de ces bâtiments, dont la chapelle et le bâtiment des sciences, sont toujours utilisés sur le campus aujourd’hui et ont été désignés monuments historiques nationaux.

« Il existe des résonances tellement essentielles entre les deux institutions, au-delà de leur histoire commune, en ce qui concerne leur situation actuelle », déclare Nicholas de Monchaux, directeur du département d’architecture du MIT, qui poursuit activement un engagement plus profond entre les deux en collaboration. avec Kwesi Daniels, chef du département d’architecture de Tuskegee.

Entre autres choses, l’environnement du MIT dans une zone urbaine majeure détermine une grande partie de son travail de conception architecturale, tandis que l’université très rurale de Tuskegee « a un lien profond avec son histoire physique, qui constitue une grande partie de l’enseignement dans son département d’architecture. « , dit de Monchaux. « En termes de ce que les deux campus peuvent s’apporter l’un à l’autre, il semblait naturel au niveau architectural » que les deux cultivent de plus grandes relations.

« Hommes et Manus »

Revenant à l’inspiration que Taylor a reçue de la devise de longue date du MIT « mens et manus », faisant référence à l’éducation à la fois de l’esprit et de la main, Daniels dit que, alors que les deux institutions explorent les moyens d’élargir les liens entre leurs campus, « l’une des choses qui Ce qui m’a vraiment marqué, c’est le modèle d’éducation de l’esprit et de la main du MIT, et le modèle d’éducation de la tête, de la main et du cœur de Tuskegee. Quant à cet élément « cœur », dit-il, « il y a une longue lignée de travail dans lequel Tuskegee est engagé dans lequel le « cœur » prenait les connaissances qui se trouvaient sur le campus et les déversait dans la communauté entourant le campus, pour encourager de nouvelles connaissances. des opportunités qui ne seraient normalement pas présentes, en tirant parti des ressources auxquelles Tuskegee a accès.

Le MIT lui-même utilise également de plus en plus l’expression « esprit, main et cœur » dans une grande partie de ses propres communications internes, soulignant l’importance des liens humains dans une éducation équilibrée.

Daniels déclare : « Nous sommes vraiment enthousiasmés » par l’augmentation des interactions entre les deux institutions. « Ce que j’aime dans tout cela, c’est que c’est quelque chose que je voulais voir se produire depuis longtemps, et que cela se produise réellement maintenant, que les étudiants en bénéficient et que nous puissions tous avoir cette conversation sur ce à quoi ressemble l’éducation. comme. »

En novembre 2022, le MIT a organisé un événement honorant l’héritage de Taylor et mettant en vedette l’arrière-petite-fille de Taylor, Valerie Jarrett, qui était conseillère principale du président Barack Obama et est maintenant PDG de la Fondation Obama. Jarrett a apporté le diplôme du MIT de Taylor, que les membres de la famille avaient récemment trouvé et qui est maintenant bien en vue dans le nouveau musée du MIT, prêté par la famille.

Aujourd’hui, un nouveau programme de visites d’échange entre les campus a commencé. Cette année, un groupe d’étudiants de Tuskegee est venu sur le campus du MIT pendant une semaine pour en apprendre davantage sur les techniques de fabrication numérique et l’entrepreneuriat au sein du Département d’architecture et de MITdesignX, le programme d’innovation de l’École d’architecture et de planification (SA+P) dirigé par la Faculté. La réalisatrice Svafa Grönfeldt. Ensuite, un groupe d’étudiants, de professeurs et de personnel en architecture du MIT a passé une semaine sur le campus de Tuskegee, se familiarisant avec la préservation des bâtiments historiques et le lien étroit entre l’analyse théorique et les applications pratiques qui est incarné dans le programme de Tuskegee, comme l’a expliqué Taylor. l’avait envisagé.

« Taylor a apporté son expérience du MIT à Tuskegee, et cela faisait partie de l’ADN de cette institution », explique de Monchaux. Taylor lui-même a parlé de cette inspiration : lors d’un événement célébrant le 50e anniversaire du MIT, il a déclaré que « certaines des méthodes et des plans de l’Institut de technologie [MIT] ont été transplantés au Tuskegee Institute et y ont prospéré et grandi.

Un échange à double sens

L’université de Tuskegee « se concentre beaucoup sur la création d’un foyer et d’une communauté pour ses étudiants », explique Larry Sass, professeur de conception et de calcul au département d’architecture du MIT, qui a aidé à organiser les échanges. Le groupe d’étudiants de Tuskegee qui s’est rendu au MIT « peut rapporter de nombreuses techniques de fabrication numérique que nous enseignons, ainsi que de nombreuses techniques informatiques que nous enseignons ». Quant aux étudiants du MIT visitant Tuskegee, les programmes de préservation et de conservation historiques n’existent pas au MIT, les visites permettent donc aux étudiants du MIT de comprendre des techniques importantes dans un contexte historique important ; Comme le raconte Sass, « la plupart des étudiants du MIT ne savent rien du mouvement des droits civiques, et lorsque nous voyageons en Alabama, nous en apprenons beaucoup sur les conséquences du mouvement pour les droits civiques, car il y est très bien documenté là-bas. »

De plus, dit Sass, parce qu’une grande partie du campus de Tuskegee a été construite par les étudiants eux-mêmes et que ce type de travail pratique se poursuit, « en tant qu’étudiants en architecture, ils apprennent à produire physiquement les choses qu’ils étudient ».

Timothy Hyde, professeur d’histoire de l’architecture au MIT et l’un des dirigeants du programme d’échange, souligne qu’à Tuskegee, « historiquement, c’était le cas, où littéralement les étudiants en architecture constituaient le campus. Ils ont creusé l’argile, ils ont cuit les briques, ils ont conçu les bâtiments avec Robert Taylor, puis ils ont construit les bâtiments, et ensuite ils y donnaient des cours… Il y avait toujours ce va-et-vient entre l’architecture physique du campus et le type de pensée et la connaissance abstraite du campus.

Hyde dit que pour le groupe du MIT qui s’est rendu à Tuskegee, l’un des objectifs était « d’essayer de connaître et de comprendre à la fois la structure pédagogique et curriculaire et la structure organisationnelle de l’Université de Tuskegee, qui est très distincte ». Le programme d’architecture là-bas, dit-il, « est vraiment lié à de nombreux autres domaines, il est assez interdisciplinaire dans sa réflexion » et très impliqué dans sa communauté. Par exemple, ils ont entendu parler d’un projet étudiant qui impliquait la conception d’une bibliothèque mobile pour le comté local, construite à partir d’un autobus scolaire converti, qui fournira désormais un service de bibliothèque pouvant se déplacer d’une école à l’autre.

«Nous espérons approfondir davantage la manière dont une institution peut mener à bien ce type d’engagement communautaire intensif», déclare Hyde. Il ajoute que le MIT peut également tirer des leçons de la manière dont Tuskegee travaille avec un campus dont bon nombre de bâtiments constituent un lieu historique national. «Cela concerne directement moi et mon département, étant donné qu’en deux ans [the architecture department] va emménager dans le Metropolitan Warehouse », qui est également un bâtiment historique désigné. Cette démarche « est en soi un projet de réutilisation adaptative, un projet de préservation historique qui tente de prendre un bâtiment existant et plutôt que de le démolir, de le transformer en quelque chose d’utile pour le 21e siècle ». Tuskegee est désormais aux prises avec des problèmes similaires, par exemple en rénovant son bâtiment scientifique, où travaillait George Washington Carver, afin de moderniser ses installations de laboratoire tout en préservant son histoire.

Construire et agrandir

Trois des étudiants de Tuskegee, Adeleke Ambali, Jordan Houser et Kiana Wilcher, venus lors de cette visite d’échange en janvier, ont fini par postuler et participer à Programme de recherche d’été du MIT (MSRP), un programme hautement compétitif permettant aux étudiants de tout le pays de venir au MIT pendant neuf semaines et de travailler sur des projets avec les membres du corps professoral du MIT. « Cela ressemblait à une sorte de validation » pour le programme d’échange, déclare Lauren Schuller, responsable de la diversité, de l’équité et de l’appartenance au département d’architecture du MIT, qui a aidé à organiser les événements. Cela a montré « qu’ils ont eu une expérience positive, parce qu’ils voulaient venir revenir et passer tout l’été ici… Et ils ont vraiment vécu toute l’expérience du MIT », y compris la chance de faire connaissance avec les membres du corps professoral et les départements qui les intéressaient.

De Monchaux affirme que « l’architecture du 21e siècle est confrontée à des tâches essentielles dans de nombreux contextes et communautés différents ; notre partenariat avec Tuskegee donne à nos étudiants une image plus large et plus essentielle de ce que signifie construire des lieux aujourd’hui. Après la visite du groupe du MIT à Tuskegee en avril dernier, dit-il, de nombreux étudiants « ont déclaré séparément que c’était l’une des expériences les plus significatives de leur diplôme du MIT ».

Daniels ajoute que même si l’initiative de la collaboration est venue des départements d’architecture des deux écoles, l’espoir est que les interactions se développeront et s’étendront pour englober également de nombreuses autres disciplines, notamment la santé publique, l’informatique et les écoles de commerce des deux institutions. « La seule manière de trouver de véritables solutions aux problèmes que nous rencontrons est de réfléchir de manière interdisciplinaire, car aucun de ces problèmes ne relève d’une seule discipline et ne peut certainement pas être résolu par une simple approche myope. Nous avons tous une pièce du puzzle.

À cette fin, dit Schuller, le MIT met en place un comité directeur « non seulement pour déterminer à quoi ressembleront le partenariat et la programmation au sein du département d’architecture, mais aussi pour être en quelque sorte un centre d’échange pour d’autres collaborations potentielles au sein du MIT ». D’ores et déjà, un nouvel échange de visites entre groupes d’étudiants et de professeurs des deux écoles est prévu en janvier prochain.

En réfléchissant à la vie et à l’impact de Taylor, ainsi qu’à l’influence que le MIT a eu sur lui et qu’il a transmise, Daniels déclare : « J’espère simplement que nous, grâce à ce type d’échange, pourrons reproduire cette expérience de manière exponentielle avec les étudiants, à travers le pipeline qui a été créé. avec le MIT et Tuskegee il y a plus de 140 ans.