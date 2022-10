Bâtiments du MI5 et de la Banque d’Angleterre peints en orange (VIDÉOS) — RT World News

Des militants pour le climat du groupe “Just Stop Oil” ont pulvérisé de la peinture sur plusieurs grands bâtiments du centre de Londres, qui “représentent les piliers» soutenant l’industrie des énergies fossiles, selon le groupe. Le siège du service de renseignement intérieur britannique, le MI5, faisait partie des dernières cibles.

Dans une déclaration publiée en ligne, Just Stop Oil a déclaré avoir “peinture orange pulvérisée des extincteurs” sur le Home Office, le bâtiment MI5, la Banque d’Angleterre et le siège de News Corp à London Bridge à 8h30 le lundi matin. Le groupe tente d’amener les autorités britanniques à arrêter tous les nouveaux projets de combustibles fossiles.

Les quatre bâtiments choisis »représentent les piliers qui soutiennent et maintiennent le pouvoir de l’économie des combustibles fossiles – gouvernement, sécurité, finances et médias,», indique le communiqué.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre que, lors d’une attaque contre le bâtiment du MI5, un passant a réussi à s’emparer d’un extincteur et à peindre l’éco-militant.

Ce spectateur qui en a eu assez, s’est attaqué à un criminel Just Stop Oil vandalisant le bâtiment du MI5, les laissant recouverts de leur propre peinture orange. Bravo cet homme ! Ce que j’aime voir.👏🏼pic.twitter.com/67rFRTEVxl – Chris Rose (@ArchRose90) 31 octobre 2022

Selon un tweet de la police métropolitaine, “les agents ont réagi rapidement à tous les incidents” et arrêté “un certain nombre de personnes” soupçonné de dommages criminels.

Les détentions de lundi s’ajoutent à plus de 650 arrestations effectuées par Scotland Yard depuis le 1er octobre, lorsque Just Stop Oil a lancé son programme d’un mois “Occuper Westminster” campagne.

Chaque jour de ce mois-ci, la capitale britannique a vu diverses manifestations de ce que les éco-activistes décrivent comme pacifique “résistance civile”. La campagne comprenait des blocages de routes, la pulvérisation de peinture sur des bâtiments et des magasins, et même l’attaque du célèbre tableau “Tournesols” de Vincent Van Gogh avec de la soupe à la tomate.















Les militants ont averti que la fin de leur campagne d’octobre ne signifie pas que Londres peut désormais se détendre.

“Nos partisans reviendront – aujourd’hui, demain et le lendemain – et le surlendemain – et tous les jours jusqu’à ce que notre demande soit satisfaite : pas de nouveau pétrole et gaz au Royaume-Uni”, ils ont dit.

Just Stop Oil a été fondée en février. Il répertorie le Climate Emergency Fund – une organisation caritative basée aux États-Unis qui a également financé Extinction Rebellion et Insulate Britain, deux organisations connues pour leurs manifestations perturbatrices à Londres et au-delà – comme l’une des principales sources de financement.

Le groupe a apparemment étendu ses protestations au-delà du Royaume-Uni. La semaine dernière, trois membres ont été arrêtés à La Haye à la suite d’une attaque contre le célèbre tableau “La jeune fille à la perle” de Vermeer au musée Mauritshuis.