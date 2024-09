Bâtiment Mouzinho da Silveira / Diana Barros Arquitectura

© Studio Ivo Tavares

Description textuelle fournie par les architectes. Le bâtiment, situé au cœur du centre historique de Porto, se dresse comme un témoignage de la fin du XIXe siècle. Composé de 5 étages, il est destiné aux logements aux étages supérieurs et aux commerces à l’étage supérieur. La rue où il se trouve (Rua de Mouzinho da Silveira) étant parfaitement délimitée par un front urbain continu et constituée en grande partie d’immeubles résidentiels avec commerces au rez-de-chaussée, de ce point de vue, le bâtiment réhabilité assume essentiellement un rôle de continuité, contribuant à la cohérence et à la qualité du complexe, non seulement d’un point de vue programmatique, mais aussi dans le traitement des façades.

Plantes – Étages 3 et 4

La nature de l’intervention, qui donne la priorité à la conservation et à la réhabilitation des éléments existants de valeur architecturale, vise à renforcer le caractère unique du bâtiment, en renforçant son impact sur le contexte urbain. Dans le même sens, la diversité des typologies de logements occupés limite les types d’occupation autorisés, augmentant ainsi la flexibilité du bâtiment et, par conséquent, sa résilience à long terme.

Élévation postérieure

Élévation frontale

L’intervention a entraîné la reformulation complète des espaces intérieurs du bâtiment, mais les éléments considérés comme fondamentaux pour la préservation de la mémoire de la construction originale ont été conservés ou, dans les cas où l’état de conservation des éléments susmentionnés empêchait leur réhabilitation, en produisant de nouveaux éléments de la même conception et du même matériau. L’adoption d’un langage clairement contemporain dans la conception des compartiments, des espaces intérieurs, du mobilier fixe, des parties sanitaires et des finitions entre les matériaux contribue, par rapport aux éléments historiques, à renforcer cette mémoire.

Le choix des matériaux de revêtement et des noyaux utilisés dans les feux d’artifice enseignés crée une base solide, où l’on met l’accent sur la confrontation des échelles, sur la manière d’orienter les éléments personnels (décoratifs, fonctionnels et circonstanciels) des futurs utilisateurs de l’espace, en favorisant son appropriation. Cela contraste clairement avec les matériaux adoptés pour les espaces communs (bois et béton apparent), dont la texture et la couleur appartiennent à cet espace, intrinsèquement impersonnel, un environnement et une personnalité qui lui sont propres.