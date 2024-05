Bâtiment et fontaine SPIA vandalisés

Tôt samedi matin, la fontaine de l’École des affaires publiques et internationales (SPIA) a été vandalisée, avec du colorant rouge déversé dans l’eau de la fontaine et de la peinture en aérosol portant l’inscription « Pretty Town Bloody Gown » sur Robertson Hall. Le Daily Princetonian a été informé pour la première fois de l’incident vers 5h20 du matin.

Un porte-parole de Princeton Israel Apartheid Divest (PIAD) a déclaré au « Prince » que « dans la mesure où [they] Je sais que l’action a été entreprise par un collectif autonome faisant pression sur l’université pour qu’elle se désinvestisse d’Israël. Le porte-parole a poursuivi que PIAD n’était pas le coordinateur du vandalisme, mais «[they] ne découragez pas et ne contrôlez pas les actions entreprises en solidarité avec la Palestine.

Hier, le désinvestissement de l’apartheid israélien à Princeton (PIAD) posté une série de graphiques sur Twitter, dont un qui disait : « BIENVENUE À LA DIVERSITÉ DES TACTIQUES ». Le sous-titre de l’affiche indiquait en outre que « Toute action, toute perturbation, toute escalade » était encouragée.

Le PIAD a été actif aux Réunions jusqu’à présent, avec divers étudiants rencontrant la CPUC et organisant des rassemblements.

En décembre dernier, deux clubs de restauration et un mur de briques près de Prospect Street ont été vandalisés avec des messages pro-palestiniens et anti-israéliens, avec des graffitis indiquant « Libérez Gaza » et « Fuck Israel ».

Un étudiant associé au Daily Princetonian a déclaré que PSAFE l’avait interrogé sur l’incident vers 8 heures du matin.

L’Université n’était pas en mesure de fournir des commentaires au moment de la publication.

