Bâtiment de commerce d’énergie de Hainan / KRIS YAO | ARTECH

© MLee Studio

+ 10

© MLee Studio

Description textuelle fournie par les architectes. Le Hainan Energy Trading Building se dresse fièrement dans le nouveau district de Jiangdong, un développement industriel, financier et résidentiel émergent à la périphérie de Haikou, capitale de la province chinoise de Hainan. Le groupe Yankuang, propriétaire et occupant du bâtiment, est spécialisé dans la production et la vente de produits miniers, le traitement du charbon haut de gamme et la logistique moderne. L’ouverture rapide du siège social de l’entreprise dans le nouveau district de Jiangdong ouvre la voie à d’autres entreprises de premier plan qui emboîtent le pas. . Le bâtiment est une boîte flottante au-dessus d’un rez-de-chaussée paysager et une impressionnante cour centrale accueille les visiteurs lorsqu’ils entrent dans l’atrium. Les lignes rigides de l’extérieur contrastent avec les jardins aériens disposés à intervalles réguliers, un mélange de rigidité et de douceur qui crée un ensemble harmonieux, reflétant l’objectif du nouveau quartier de combiner les conditions du site existant avec une technologie de pointe.

© MLee Studio

© MLee Studio

La conception durable de ce projet va de pair avec les initiatives d’énergie verte du groupe Yankuang. Premièrement, la verdure est maximisée grâce aux jardins aériens extérieurs ainsi qu’à la plantation abondante à l’intérieur. Les jardins du ciel pénètrent dans les coins opposés de manière ordonnée, se produisant tous les quatre étages et tournant de 90 degrés à chaque fois. À l’intérieur, plusieurs niveaux de balcons incurvés couvrent les espaces entre les cabines d’ascenseur et ceux-ci sont densément remplis de plantes indisciplinées qui débordent sur leurs bords. Il s’agit d’un espace nature, conçu pour apporter aux collaborateurs un sentiment de quiétude et de bien-être.

© MLee Studio

Deuxièmement, la cour crée un microclimat agréable, rendu possible par des stratégies efficaces d’ombrage et de ventilation par cheminée dans l’atrium de 75 mètres de haut. En raison des différences de pression atmosphérique, de température et de niveaux de densité à chaque étage, l’air frais entrant force l’air vicié vers le haut et vers l’extérieur par l’ouverture du toit, gardant l’intérieur bien ventilé et thermiquement confortable pour ses utilisateurs.

© MLee Studio

© MLee Studio

Une caractéristique particulièrement spectaculaire est la conception de la façade à double peau économe en énergie avec du verre hautement transparent, qui, de l’intérieur, offre aux employés de bureau une vue imprenable sur la côte et le centre-ville, et de l’extérieur, met fièrement en valeur la structure du bâtiment : propre, élancée, mais très robuste. Aucun des piliers n’interrompt les spacieux jardins aériens qui tournent tous les quatre niveaux, permettant au volume des quatre autres étages supérieurs de s’élever en porte-à-faux jusqu’à 14 mètres. Ceci est réalisé grâce à des méga-contreventements qui minimisent la déflexion latérale de la structure et fournissent une solution réalisable pour renforcer la résistance aux tremblements de terre.

© MLee Studio

© MLee Studio

Une lumière naturelle suffisante pénètre à travers la façade à double peau sur les quatre côtés, réduisant ainsi le besoin d’éclairage artificiel. Les persiennes électriques entre les couches de verre intérieure et extérieure peuvent être automatiquement ajustées par les capteurs du système de suivi solaire, ce qui, associé au système de contrôle d’éclairage intelligent, augmente considérablement le confort de l’environnement intérieur et réduit l’utilisation du système de climatisation. pour atteindre les objectifs d’économie d’énergie. De plus, le toit incliné et la façade décalée à intervalles de quatre étages fournissent aux jardins aériens et aux bureaux une lumière naturelle abondante, tout en ombrageant la plupart des couloirs et de l’atrium pour éviter la surchauffe dans le climat chaud de Hainan. Le toit rend également hommage à la maison traditionnelle de Jiangnan, dans laquelle la pluie est conçue pour couler sur des plans inclinés sur quatre côtés et se rassembler dans une cour carrée en contrebas, signifiant le flux et la rétention de la bonne fortune dans une famille – ou dans ce contexte, un entreprise. Ces stratégies de conception augmentent également considérablement la durabilité du bâtiment, faisant du Hainan Energy Trading Building un exemple remarquable.

dans le monde de l’architecture verte.