Bâtiment de boulangerie de West York PA transformé en complexe de divertissement

Un entrepôt de boulangerie historique à West York retrouve une nouvelle vie.

L’ancien entrepôt de JB Fishel’s Bakery, situé au 1501, rue West King, est en train d’être transformé en un complexe de divertissement à locataires multiples, selon le promoteur du projet, Ben Sutton. L’entreprise familiale Fisher SP Property, LLC rénove le bâtiment historique.

Sutton a déclaré qu’ils se spécialisent dans les conversions de réutilisation adaptative. La conversion de l’entrepôt, appelée « The Bakery Project », a commencé il y a environ un an.

Il a déclaré que lorsque le dernier locataire est parti, il a passé un an à commercialiser l’entrepôt de 52 000 pieds carrés comme espace à usage industriel, mais il n’a pas reçu un seul appel téléphonique.

« J’ai l’impression que la demande de bâtiments industriels dans les petites villes est de plus en plus supplantée par celle des géants de l’industrie en pleine croissance. Nous cherchons à insuffler une nouvelle vie à notre communauté et à notre économie locale grâce à la réutilisation adaptative d’un bâtiment industriel fonctionnellement obsolète », a déclaré Sutton. « Nous cherchons à préserver l’apparence historique d’un point de vue esthétique tout en créant une atmosphère dynamique et fonctionnelle, offrant des emplois dans la communauté via des opportunités d’expansion pour les petites entreprises existantes, ainsi qu’un endroit pour les nouveaux entrepreneurs, un chez-soi.

La vision du projet est d’en faire un complexe de divertissement comprenant des brasseries, des établissements vinicoles, des vendeurs de produits alimentaires, des vendeurs au détail et des expériences de divertissement. Il y a 25 espaces disponibles et Sutton a déclaré qu’il avait déjà des lettres d’intention de six fournisseurs, dont une salle d’arcade, une entreprise de santé alternative, une boutique de desserts, PA Skill Games et un restaurant.

Le bâtiment a deux étages et Sutton a annoncé son intention d’offrir un espace événementiel au deuxième étage.

Selon Sutton, The Bakery Project est à environ un an de son ouverture. Actuellement, ils achèvent une modernisation complète des ascenseurs, ce qui donnera à l’espace un nouveau monte-charge. Ce projet a duré près de deux ans et Sutton s’attend à ce qu’il soit terminé en quatre mois.

Ils travaillent également avec des entreprises pour préserver autant que possible l’aspect historique du bâtiment, comme en restaurant les plafonds en tôle et en remettant en état les planchers en bois.

“Il n’y a rien de tel à York”, a-t-il déclaré. “Je suis enthousiasmé par l’opportunité d’apporter cela à la communauté.”

Sutton a déclaré qu’ils acceptaient désormais les engagements des fournisseurs. Les fournisseurs intéressés par The Bakery Project peuvent contacter [email protected] ou appeler Sutton au (717) -309-8674.