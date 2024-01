Bâtiment Corridor / Pereda Han Estudio

© Delfoz Fotografía de Arquitectura

Description textuelle fournie par les architectes. Situé dans la ville de Chihuahua, dans le quartier Panamericana, une zone stratégique dotée d’infrastructures abondantes, Edificio Corredor est situé sur un terrain de forme irrégulière de 60 m2, adjacent à une salle de sport qui abritait auparavant un entrepôt sous-utilisé dépourvu de ventilation, d’éclairage et d’un connexion avec son environnement.

Cet espace d’entrepôt a été transformé en un bâtiment polyvalent de petite et moyenne taille pour inverser la détérioration de la zone et la tendance au déplacement des logements à des fins commerciales.

Le bâtiment se compose de trois unités modulables. Le rez-de-chaussée a été conçu comme un hall d’accès aux piétons et aux véhicules, offrant un accueil chaleureux aux utilisateurs grâce à son échelle conviviale. Le noyau des circulations verticales et des accès aux appartements présente un treillis et des hauteurs ouvertes qui assurent perméabilité et ventilation naturelle. Cette stratégie contribue à un flux constant d’air et de lumière naturelle, améliorant considérablement la qualité de l’environnement intérieur.

Plan – 1er au 3ème étage

La répartition des trois unités suit un schéma vertical, en les empilant les unes sur les autres. Un volume central abrite les installations de salle de bains et de cuisine, optimisant les chemins et les services internes. Les studios ont une conception en espace ouvert, maximisant chaque mètre carré et préservant l’intimité grâce à l’utilisation d’éléments mobiles et légers tels que des rideaux et des meubles multifonctionnels. Les espaces sociaux et cuisine fusionnent grâce à la mise en œuvre d’un meuble multifonctionnel conçu pour optimiser trois fonctions en une : salle à manger, salon et bar d’appui cuisine.

Le choix des matériaux et des tons recherche la praticité, la durabilité et la chaleur. Les surfaces en béton apparent des structures visibles, le stuc sur les murs et le béton poli pour les sols intérieurs ont été sélectionnés pour leur faible entretien, offrant un aspect résistant au temps et à l’usage. De plus, du bois au fini naturel est utilisé pour ajouter de la chaleur et du contraste aux surfaces grises.

Le dernier niveau consiste en un toit social qui sert à plusieurs fins. En plus de dissimuler les équipements et les buanderies, un espace commun avec barbecue a été créé, élément important dans la dynamique sociale des habitants de Chihuahua. Depuis ce toit, les résidents peuvent profiter d’une vue panoramique à 360 degrés, englobant à la fois l’horizon urbain et la beauté naturelle des collines environnantes.