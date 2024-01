Bâtiment à usage mixte Giyeon-ga / Todot Architects and Partners

© Jinbo Choi

+ 26

© Jinbo Choi

Description textuelle fournie par les architectes. Le site faisant face à la route du district de Seojong est étroit et s’élargit à mesure qu’on s’enfonce. Le côté étroit du site est une faiblesse pour une finalité commerciale. Heureusement, les véhicules plutôt que les piétons sont prédominants dans le quartier. Nous avons donc imaginé une variété d’images fournies par le projet lors du passage des véhicules. Il affiche différentes impressions sous différents angles de la route et, en même temps, sa courbure flexible attire la vue au plus profond du site. La surface de la façade est tantôt lisse, tantôt rugueuse, tantôt bosselée, avec un profil en tambour. Même la façade lisse se transforme en une série de colonnes à persiennes, qui contrôlent et atténuent la transmission de la lumière du jour vers l’intérieur. Nous espérions qu’un volume aussi non conventionnel du bâtiment favoriserait des interactions inattendues au sein du site.

© Jinbo Choi

Plan – 1er étage

© Jinbo Choi

Le projet est un bâtiment à usage mixte composé d’un café, de bureaux et de logements multifamiliaux. Plutôt que de sacrifier chaque programme pour l’autre, nous avons conçu une séparation adéquate les uns des autres et fourni un espace extérieur de qualité pour chaque programme afin de prolonger chaque programme en dehors de l’environnement intérieur. Chaque espace extérieur offre une ambiance différente ; il est tantôt recouvert de gazon artificiel, tantôt de pierres naturelles, tantôt de stuc brut. Les espaces vides qui agissent comme un « conteneur » pour expérimenter les éléments naturels environnants comme la rivière, le ciel et les montagnes seraient bientôt remplis de plantes, de meubles et de souvenirs des occupants.

© Jinbo Choi

Section-01

© Jinbo Choi

Au troisième étage se trouve l’une des unités d’habitation multifamiliales. Le grand porche ou une terrasse joue le rôle de cour devant les maisons individuelles. Nous voulions offrir à ces logements multifamiliaux le type de commodités que les maisons peuvent offrir. La chambre est directement reliée au porche et au banc en bois. L’espace semblable à une grotte est privé et paisible tout en étant largement ouvert vers le sud.

© Jinbo Choi

Élévation-02

© Jinbo Choi

© Jinbo Choi

Au quatrième étage se trouve une autre unité d’habitation multifamiliale. Une série de fenêtres dans le couloir ressemble à des cadres accrochés au mur d’une galerie, car chacun des cadres de fenêtre fournit des images différentes. Lorsque la lumière du soleil passe par les fenêtres, celles-ci projettent une rangée d’ombres diverses sur le sol.

© Jinbo Choi

Le nom du projet, « Giyeon-ga », signifiant « Une maison avec des rencontres étranges », vient de l’espoir que de nombreuses rencontres et relations étranges se forment sur le site en raison des éléments de conception du projet. Probablement, les gens attirés par la courbe en béton s’assoiront sur le banc au bout de la courbe et discuteront autour d’un café acheté au café, conduisant à une autre rencontre étrange.