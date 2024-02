Bâtiment à usage mixte Fillome / SOSU ARCHITECTS

© Roh Kyung

+ 18





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

587 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2022



Photographies



Architectes principaux :



Allez Seokhong, Kim Mihui



© Roh Kyung

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet de construction Fillome a débuté lorsque deux filles ont reçu un terrain de leur mère, qui y a vécu pendant 50 ans. Lorsqu’elle est arrivée à Séoul et s’y est installée pour la première fois, c’était un site sombre et désolé situé derrière une usine. Ensuite, le quartier a connu d’énormes changements et est désormais devenu l’un des quartiers les plus fréquentés de Seongsu-dong. La superficie du site est de 142m2, et trois côtés d’un site étroit en forme de triangle sont entourés de routes. Le projet était compliqué car il devait assurer un ratio de surface au sol de 400% pour le quartier de l’industrie lourde, combiner la zone commerciale locative et la résidence de trois membres de la famille, aménager le bâtiment en tenant compte de l’éclairage naturel, faire face au bord de la route principale. , et conserver l’essence de Seongsu-dong dans une zone limitée.

© Roh Kyung

Élévation avant

© Roh Kyung

Structure Pilotis prédestinée – Lorsqu’il s’agit de concevoir le premier étage pour une superficie limitée, celui-ci est majoritairement occupé par un parking. C’est pourquoi tous les bâtiments de petite taille ont naturellement une structure pilotis au premier étage. Les piliers pilotis soutenant un grand bâtiment de 7 étages, il était important de penser à une harmonie naturelle de la structure pilotis et de la partie supérieure du bâtiment.

© Roh Kyung

Plan – 2e au 4e étage

Plan – 5ème étage

Après avoir exploré la connectivité entre la structure pilotis et le bâtiment, le projet s’est inspiré de la structure surélevée de Seongsu-dong. Ainsi, les pilotis ont été conçus avec deux grands arcs, et la partie supérieure a été conçue en s’appuyant sur la structure en arc et en s’entrelaçant tous ensemble. De plus, l’étage pilotis a été conçu avec des briques rouges pour relier organiquement l’ensemble du bâtiment. De cette façon, le pilotis en forme d’arc devient un espace de nouvelle expérience horizontale qui relie la route principale et la route bloquée à l’arrière.

© Roh Kyung

Coupe transversale

© Roh Kyung

Simplification de la complexité – Variations des motifs et des textures – Des usines, des installations commerciales, des résidences et de nombreux types de bâtiments ont été construits au fil des années à Seongsu-dong. Alors que les gens se rassemblent autour de Seongsu-dong, ainsi que de nouvelles installations commerciales uniques, le paysage urbain est déjà surchargé.

© Roh Kyung

Le bâtiment Fillome, nouvellement ajouté à un tel environnement, est également un mélange d’espaces commerciaux et résidentiels, avec une variété de types de logements, notamment des studios et des logements du propriétaire du bâtiment. Nous voulions simplifier la complexité créée par la diversité pour créer un espace vide pour un paysage urbain surpeuplé. Ainsi, le thème du style en arc a été coordonné pour garantir que le bâtiment ait son propre décor. Pour les matériaux, le bâtiment est constitué de briques rouges que l’on retrouve couramment dans les bâtiments de Seongsu-dong. Le bâtiment simple se différencie des autres bâtiments en contrastant deux textures différentes.