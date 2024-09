Bâtiment 5ª Avenue / Mário Alves arquiteto

© Studio Ivo Tavares

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet est situé dans l’une des rues les plus anciennes de la ville d’Aveiro, où la richesse architecturale des anciennes façades est une caractéristique de la ville. Le projet repose sur la démolition d’un bâtiment dégradé et la construction d’un immeuble d’habitations multifamiliales et commercial. Ainsi, compte tenu du contexte du lieu, l’un des prémisses du projet est d’entretenir et de réhabiliter la façade du bâtiment existant, en le requalifiant et en préservant ainsi sa valeur historique et architecturale dans l’aménagement de l’avenue Dr. Lourenço Peixinho.

La zone a une forme rectangulaire et une morphologie accentuée, puisque du côté nord au sud, on trouve un dénivelé d’environ 2,50 m. Le terrain des autres côtés présente des bâtiments attenants aux alignements bien définis.

Compte tenu du site à aménager, l’analyse des environs est essentielle pour une bonne relation entre le neuf et l’existant. En termes de volume, les environs sont inconstants, les différentes hauteurs des bâtiments marquent une conception désordonnée. Afin d’assurer une façade sur rue harmonieuse, un volume unique est proposé, qui, devant la façade existante, est en retrait, ne prenant ainsi pas le rôle principal de cette même façade. Le volume proposé suppose une hauteur de 4 étages, garantissant qu’à l’avenir, les bâtiments voisins du bâtiment pourront dessiner une ligne d’horizon uniforme. Par conséquent, un langage de transition en hauteur fluide est garanti pour combler la différence volumétrique existant sur ce front de rue.

Dans cette zone, la conception du toit est très caractéristique et frappante. À cette fin, le volume proposé suppose une conception à pignon qui, ayant comme point le plus bas la façade de l’avenue Dr. Lourenço Peixinho, minimise l’impact du volume.

En façade arrière, le volume assume une hauteur de 5 étages. La conception du toit poursuit les deux élévations.

Élévations

L’étage 0, sur l’avenue Dr. Lourenço Peixinho, en raison de son caractère commercial et de sa caractérisation piétonne, donne l’entrée piétonne du bâtiment. Rue du commandant. Rocha e wedge, qui, en raison de son caractère plus automobile, assume un caractère de façade secondaire, étant alors dans cette rue, la conception de l’accès automobile.

La composition de l’élévation principale est soignée, afin de ne pas prendre le rôle de l’élévation existante à récupérer, la matérialité de l’intervention est uniforme, comme s’il s’agissait d’une seule pièce. À cette fin, la nouvelle élévation apparaît en retrait, les nouvelles ouvertures ayant les mêmes alignements caractéristiques de l’élévation existante. Dans l’élévation arrière, face à la Rua Cmdt. Rocha e Cunha, pour la composition de l’élévation, il y a de petites saillies qui tentent de créer un rythme distinct, tout en donnant la possibilité que l’intérieur puisse être extérieur.