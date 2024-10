Batherson a 3 points, les Sénateurs infligent la première défaite au Lightning

Nikita Kucherov a prolongé à quatre matchs sa séquence d’ouverture de la saison avec but, Anthony Cirelli a obtenu deux passes décisives et Andrei Vasilevskiy a réalisé 23 arrêts pour le Lightning (3-1-0), qui a remporté ses trois premiers matchs cette saison.

Ottawa avait une fiche de 2 en 5 en avantage numérique; Tampa Bay était 0-en-3 et a accordé un but en désavantage numérique.

«Cela se jouera sur les unités spéciales ce soir», a déclaré le défenseur du Lightning Ryan McDonagh. « Nous avons été assez solides lors des premiers matchs, dans cet aspect, et ce soir, c’était tout le contraire, pour une raison quelconque. Mauvaise exécution.

« Notre cœur et nos efforts sont au bon endroit, et cela nous a quand même donné une chance de rester là-bas. Mais nous souhaitons évidemment affiner ces domaines. Nous sommes très fiers d’être une très bonne équipe dans les unités spéciales, et ce soir nous a échappé.

Batherson a donné une avance de 1-0 aux Sénateurs à 1 min 50 s de la première période lorsqu’il a capté une passe de Giroux dans le coin supérieur gauche lors d’un avantage numérique à 5 contre 3.

«J’en plaisante toujours avec [Giroux]; il était l’un de mes joueurs préférés en grandissant », a déclaré Batherson, 26 ans, à propos de son coéquipier de 36 ans. « Alors, j’ai dit que j’étais ravi de jouer avec lui aujourd’hui et que c’était agréable de me connecter sur quelques-uns d’entre eux. »

Une pénalité pour trébuchement contre Cirelli et une pénalité pour retard de match contre JJ Moser pour avoir tiré la rondelle par-dessus la vitre ont conduit Tampa Bay à perdre deux hommes.

« Eh bien, c’est difficile. C’est à peu près la différence dans le jeu », a déclaré l’entraîneur du Lightning Jon Cooper. « C’est dommage qu’on jette la rondelle hors du jeu, on ne le voulait pas, c’est probablement une partie difficile du règlement. Mais c’est la règle, donc nous la suivons tout au long du match.

Josh Norris a reçu une passe croisée de Giroux et a battu Vasilevskiy d’un tir du poignet du côté du gant pour porter le score à 2-0 à 13:21.

Kucherov a réussi une passe croisée de McDonagh pour réduire le score à 2-1 à 1:59 de la deuxième période.

Nicholas Paul a réussi une passe de Cirelli dans la fente pour égaliser 2-2 à 10:39.

« Je pense que le plus important, c’est que nous nous sommes blessés avec des pénalités », a déclaré Paul. « Cela commence dans le premier, puis dans quelques mauvais, y compris moi-même. Il est difficile de créer un élan quand on est dans la surface et qu’on est à terre, mais c’est comme ça que ça se passe parfois.

« Nous devons en tirer des leçons et être disciplinés. Il y a une façon de jouer dur et une façon de jouer les idiots.

Batherson a répondu pour porter le score à 3-2 à 13 :20. Il a intercepté une tentative de passe de Darren Raddysh, a effectué une pause partielle et a glissé la rondelle devant le gant tendu de Vasilevskiy.

Le tir de Jake Guentzel sous un angle aigu a dépassé Forsberg pour égaliser 3-3 à 18:13. C’était son premier but avec Tampa Bay après avoir signé un contrat de 63 millions de dollars sur sept ans (valeur annuelle moyenne de 9 millions de dollars) le 1er juillet.

Tkachuk a redonné l’avantage aux Sénateurs à 18 min 56 s lorsqu’il a marqué sur un rebond de Sanderson à l’entrée du territoire en avantage numérique pour porter le score à 4-3.