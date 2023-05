Bath and Body Works BBWI Rapport sur les résultats du premier trimestre 2023

Soins du bain et du corps ‘ a clôturé en hausse de plus de 10 % jeudi après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices du premier trimestre fiscal et relevé ses prévisions.

Alors que les ventes et le bénéfice net ont chuté d’une année sur l’autre, le détaillant s’attend maintenant à ce que le bénéfice par action pour l’ensemble de l’année 2023 se situe entre 2,70 $ et 3,10 $, par rapport à la fourchette de 2,50 $ à 3,00 $ donnée au cours du trimestre précédent. Il s’attend à ce que le bénéfice ajusté par action se situe entre 2,68 $ et 3,08 $ pour l’année.

Le magasin de longue date du centre commercial, connu pour ses lotions, ses désinfectants pour les mains et ses savons, a attribué les prévisions plus optimistes à des bénéfices « meilleurs que prévu » et à l’impact d’un remboursement anticipé de la dette au premier trimestre.

« Nous avons réalisé des ventes au premier trimestre conformes à nos attentes alors que notre BPA était meilleur que prévu car nous avons vu les bénéfices de notre travail pour améliorer la marge sur les marchandises ainsi que les premiers bénéfices de nos initiatives d’optimisation des coûts », a déclaré la PDG Gina Boswell dans un communiqué.

L’exercice 2023 de la société comprendra une 53e semaine et ses perspectives incluent cette semaine supplémentaire, qui, selon elle, aura un impact sur les bénéfices de 7 cents par action, a ajouté la société.

Voici comment Bath and Body Works s’est comporté au cours de son premier trimestre fiscal par rapport à ce que Wall Street prévoyait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 33 cents ajustés contre 26 cents attendus

Chiffre d’affaires : 1,40 milliard de dollars contre 1,40 milliard de dollars attendu

Le bénéfice net de la société pour la période de trois mois qui s’est terminée le 29 avril était de 81 millions de dollars, ou 35 cents par action, soit environ la moitié des 155 millions de dollars, ou 64 cents par action, annoncés au trimestre de l’année précédente.

Les ventes ont chuté à 1,40 milliard de dollars, en baisse de 4 % par rapport à 1,45 milliard de dollars un an plus tôt.

Le détaillant s’attend à un bénéfice par action de 27 à 32 cents au prochain trimestre, contre une estimation de 32 cents par action. Il s’attend à une baisse des ventes dans les chiffres inférieurs à moyens à un chiffre, contre une estimation en baisse de 3%.

Il a réaffirmé ses prévisions de ventes pour l’année complète de ventes nettes stables à une baisse moyenne à un chiffre.

Bath and Body Works sort d’une flambée des ventes alimentée par la pandémie et est aux prises avec des consommateurs soucieux de leur valeur qui sont plus attentifs aux achats discrétionnaires.

Neil Saunders, directeur général de GlobalData, a déclaré que les baisses du trimestre se heurtaient à « des chiffres assez faibles de l’année précédente », de sorte que la société a du travail à faire pour stabiliser les ventes si elle ne veut pas renoncer à ses gains de l’ère pandémique.

« Cette détérioration a non seulement un impact sur le chiffre d’affaires, mais elle rend également l’entreprise moins efficace, en particulier à un moment où les coûts augmentent – ce qui se voit dans la baisse de 35,4% du bénéfice d’exploitation de ce trimestre », a déclaré Saunders.

« Pour l’avenir, nous prévoyons que cette année sera relativement faible pour les ventes. Au mieux, les revenus seront stables et, de manière réaliste, ils seront en baisse d’un chiffre bas à moyen », a-t-il ajouté. « Cependant, le résultat net devrait s’améliorer à mesure que les initiatives de réduction des coûts commencent à porter leurs fruits. À plus long terme, Bath & Body Works reste bien positionné pour la croissance une fois que les conditions économiques et la confiance des consommateurs commenceront à s’améliorer. »

Alors que les consommateurs deviennent plus prudents et que les remises et promotions au détail augmentent dans un contexte macroéconomique difficile, les marges de Bath and Body Works ont chuté. Ils ont chuté d’environ trois points et demi de pourcentage à 42,7%, contre 46,1% au trimestre de l’année précédente.

Alors que la société a inversé une baisse des ventes à la mi-mars avec des promotions en avril, elle a compensé ces pertes en augmentant les prix, a déclaré la directrice financière Wendy Arlin lors d’un appel aux analystes. La société a ajouté une fin à 95 cents aux produits au lieu d’une fin à 50 cents, et a changé ses offres quotidiennes de 5 pour 25 $ à 5 pour 27 $, a déclaré Arlin.

Elle a attribué la baisse de la marge brute aux dépenses d’achat et d’occupation qui ont été réduites en raison de la baisse des ventes, des coûts associés à son nouveau centre de distribution directe aux consommateurs et de l’augmentation des dépenses d’occupation des nouveaux magasins.

Les marges ont également été mises sous pression par une baisse du taux de marge sur les marchandises, qui a été entraînée par l’inflation des prix des matières premières et les investissements que la société a réalisés dans la formulation et l’emballage des produits, a déclaré Arlin.

La pression inflationniste a totalisé 13 millions de dollars au cours du trimestre, la plus grosse somme provenant des matières premières, a-t-elle déclaré.

Les marges ont été meilleures que les analystes de 41,2% ne l’avaient prévu, selon une note de recherche de Simeon Siegel, analyste de détail pour BMO Capital Markets. Les marges ont également dépassé les niveaux pré-Covid, a noté Siegel.