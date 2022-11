Bath 19 – 18 Leicester

La superbe fin tardive de Will Butt a vu Bath voler la victoire lors du dernier match contre Leicester en Premiership

Bath a remporté une superbe victoire 19-18 sur Leicester, champion en titre de Gallagher Premiership, avec une finition remarquable au drapeau par l’ailier droit Will Butt dans les dernières secondes.

Pour une équipe qui a passé tant de temps en bas de tableau, une troisième victoire consécutive est une bonne indication de progrès sous la nouvelle équipe d’entraîneurs dirigée par Johann van Graan.

Les Tigers semblaient avoir été pleinement récompensés pour une performance dominante en première mi-temps, mais ils ont concédé une pénalité de mêlée dans la mi-temps de Bath avec seulement 80 secondes à jouer.

Le coup de pied plein d’espoir de Matt Gallagher n’aurait pas pu être plus près du coin et Bath a saisi l’occasion avec une possession de ligne sûre et une succession de coups de pied vers la ligne avant que Gallagher ne libère Butt. La conversion de Bailey était large mais cela n’avait pas d’importance.

Le Rec a connu quelques finitions étroites au fil des ans, mais c’était un grincement aussi proche que n’importe quel – et jamais plus bienvenu pour les fidèles de Bath.

Bath avait été rapidement sur le tableau de bord avec une pénalité d’Orlando Bailey de 30 mètres.

Mais ce fut une lutte inégale pendant la demi-heure suivante alors que Leicester mettait en action ses armes lourdes, notamment grâce à la présence musclée de l’ailier Nemani Nadolo.

Nadolo, qui quittera bientôt les Tigers pour un déménagement à la mi-saison chez les Waratahs, a marqué un essai de marque après seulement cinq minutes, se déchaînant à travers les tentatives de plaquage de Butt et Jamie Shillcock. Freddie Burns, dont la passe de saut a créé le score, s’est converti à partir de la ligne de touche.

Le Fidjien était tout autant une menace au milieu de terrain, ajoutant son rythme à l’infanterie lourde des visiteurs alors que la défense de Bath avait du mal à faire face au rythme et aux angles de course.

Le centre Harry Potter a presque profité d’une course de tireurs d’élite de Richard Wigglesworth uniquement pour Ollie Lawrence pour forcer un en-avant, tandis que Ted Hill a fait un tacle tout aussi révélateur sur Harry Wells sous les poteaux de Bath.

Burns a étendu l’avance des visiteurs à 10-3 avec un penalty et ils auraient peut-être eu plus à montrer pour leur domination territoriale si Shillcock n’avait pas été aussi alerte à l’arrière.

L’essai de Bath à la demi-heure est donc tombé à l’improviste, alors que Lawrence s’est échappé de la profondeur et que Bailey a trouvé Jonathan Joseph avec une passe plate. L’international anglais a percé et Miles Reid était en soutien pour éloigner Hill, sortant du tacle de Nadolo pour marquer. La conversion de Bailey était juste large.

Avec seulement deux points d’avance sur 67% de possession, Leicester ne devait pas être longtemps refusé, et l’accessoire James Cronin a atterri après un catch-and-drive après qu’un nombre croissant de pénalités a vu Bath contraint de défendre un

ligne de sortie dans le coin. Burns a également échoué avec son coup de pied.

Bath était d’humeur plus combative après la pause et Lawrence, qui courait dur, a été arrêté sous les poteaux. Les Tigers ont continué à tenir jusqu’à ce que Bailey se contente d’une pénalité à bout portant.

Burns a riposté avec une pénalité à longue portée à la 65e minute, mais Bailey s’est aidé pour un troisième coup de pied réussi à l’autre bout après que Burns ait été coupable d’un coup délibéré pour garder Bath à moins de quatre points avant d’arracher la victoire à la mort.